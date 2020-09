von Manfred Dinort

In der jüngsten Sitzung stimmte der Gemeinderat der Neuordnung des Gutachterausschusswesens im Landkreis Waldshut zu. Das bedeutet, dass die Gemeinde Albbruck und alle anderen Gemeinden auf ihre eigenen Ausschüsse zur Ermittlung der Bodenrichtwerte verzichten, die zur Berechnung der Grundsteuer herangezogen werden.

Gemeinsamer Ausschuss

Diese Aufgabe wird künftig einem gemeinsamen Ausschuss übertragen. Zuständig für Albbruck und den westlichen Kreis ist der Ausschuss West mit Sitz in Bad Säckingen, für den östlichen Kreis der Ausschuss Ost mit Sitz in Waldshut-Tiengen. Der Neuordnung vorausgegangen war ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes, das die bisherig praktizierte Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer für verfassungswidrig erklärte und die Länder aufforderte, eine rechtskonforme neue Bewertungsmethode zu erarbeiten. Das Land Baden-Württemberg hat sich daraufhin per Landtagsbeschluss entschieden, die Berechnung der künftigen Grundsteuer von den jeweiligen Bodenrichtwerten abhängig zu machen. Somit kommt den Bodenrichtwerten in den Gemeinden eine gewichtige, zur Sicherung der künftigen Grundsteuereinnahmen maßgebliche Bedeutung zu.

Verkehrswertermittlung

Auch im Bereich der Verkehrswertermittlung sind durch die Schaffung neuer gesetzlicher Vorschriften gravierende Änderung bei der Aufgabenerfüllung der Gutachterausschüsse eingetreten. Inzwischen haben sich die Große Kreisstadt Waldshut-Tiengen und die Stadt Bad Säckingen bereit erklärt, die erforderlichen Geschäftsstellen einzurichten und personell entsprechend zu besetzen. Jeder Ausschuss setzt sich aus einem Vorsitzenden und weiteren, ehrenamtlichen Gutachtern zusammen.

Die Mitglieder sollen in der Ermittlung von Grundstückswerten oder sonstiger Wertermittlungen sachkundig und erfahren sein. Zur Vorbereitung der neuen Regelung, so erklärte Bürgermeister Stefan Kaiser im Gemeinderat, wurden in den vergangenen Monaten mit allen Kommunen Gespräche geführt und eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung ausgearbeitet, die auch die Aufhebung der bestehenden Gutachterausschüsse und damit auch die Abberufung der bisherigen Gutachter beinhaltet.

Der Gemeinderat stimmte der Vereinbarung zu. Die Neuregelung soll zum 1. April 2021 in Kraft treten.