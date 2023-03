Second-Hand-Laden „S‘Mini Lädele“ eröffnet in Kiesenbach

In Albbruck-Kiesenbach am östlichen Ortsausgang hat Inci Baier „S‘Mini Lädele“ eröffnet. Sie hat sich zum Sprung in diese Selbstständigkeit entschieden und bietet gebrauchte Kinderkleidung von der Erstlingsausstattung bis Größe 146, Schuhe bis Größe 35, Spielwaren, Bücher und Umstandsmode an.

Öffnungszeiten sind Montag und Freitag von 9 bis 13 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr. Zum Verkauf vorgesehene Sachen können auch nach vorheriger Terminabsprache abgegeben werden.

Gasthaus „Restaurant Eightyniners im Engel“ öffnet in Buch

Mit Stefan Jung und seiner Partnerin Nele Noetzel kehrt wieder Leben in die Bucher Gastroszene: Ihnen wünschte Bürgermeister Stefan Kaiser (rechts) und der Eigentümer der Traditionsgaststätte Xaver Ebner alles Gute. | Bild: Doris Dehmel

In der Gastronomie in Buch ist wieder Leben eingekehrt Stefan Jung mit seiner Partnerin Nele Noetzel haben das „Restaurant Eightyniners im Engel“ eröffnet. Ihnen wünschten Bürgermeister Stefan Kaiser und der Eigentümer der Traditionsgaststätte Xaver Ebner einen guten Start und viele Gäste.

Den Gästen stehen in der Gaststube 45 Plätze, im Nebenraum 60 weitere Plätze und im Sommer 30 Terassenplätze zur Verfügung. Zudem sollen im Laufe des Sommers noch Fremdenzimmer hinzu kommen.