Albbruck vor 1 Stunde Neuer Baumarkt im Albbrucker Gewerbegebiet Geschäftsnotiz: Tima Fabrice macht sich mit Heim- und Handwerkermarkt selbständig.

Inhaber des Heim- und Handwerkermarktes ist Tima Fabrice (links) . Der Inhaber mit reichlich beruflicher Erfahrung hat nun den Sprung in die Selbständigkeit gewagt und ist mit dem sechsköpfigen Mitarbeiterteam für die Kunden täglich von 8 bis 19 Uhr und am Samstag von 8 bis 16 Uhr da. Unter den Besuchern am Eröffnungstag war auch Bürgermeister Stefan Kaiser (Zweiter von links), der das neue Geschäft und seine Mitarbeiter in Albbruck willkommen hieß. | Bild: Doris Dehmel