Die Gründung der Waldgemeinschaft Albbruck als einzige im Landkreis und eine der wenigen in der Bundesrepublik, war ein Grund, mit den für das Projekt Verantwortlichen, Politikern, Behördenvertretern und den Mitgliedern der Waldgemeinschaft zu feiern. Bürgermeister Stefan Kaiser und gleichzeitig Vorsitzender stellte das Gremium mit Forstamtsleiter Markus Rothmund, Geschäftsführer Wolfgang Walz und drei Albbrucker Gemeinderäten vor. Einmal mehr habe die Gemeinde mit dem Abschluss dieses Projektes bewiesen, dass man hier bereit sei, neue Weg zu gehen und unbedingt alle Hoffnung daran knüpfe, dass Albbruck auch ein Tor zum Schwarzwald bleibe.

Nachdem bereits vor über zehn Jahren für eine Waldflurbereinigung kein Zeitplan bekannt war und zweimal der Landtausch mit großem Erfolg auf der Gemarkung Schachen erfolgte, habe sich das Thema gemeinsame Waldbewirtschaftung mit dem Ziel Ökonomie und Ökologie miteinander zu verbinden aufgedrängt, zumal längst nicht alle Eigentümer heute noch eine Bindung an den Wald und seine Wertigkeit hätten. „Wir wollen den Einzelnen nichts wegnehmen, sondern allen helfen, die den Verpflichtungen als Eigentümer nicht mehr nachkommen können.“

Um das neue Modell, das einfach, pragmatisch und beweglich sei, ins Leben zu rufen, habe der steinige Behördenweg beschritten werden müssen. Wenn die Basis etwas bewegen will, müsse man ihr auch den notwendigen Spielraum lassen und sie nicht mit Bedenken und Auflagen überhäufen, so Kaiser in seiner Kritik an den Kontrollorganen. „Sie bekommen mit der Albbrucker Waldgemeinschaft eine beispielhafte Blaupause für das Land“, versicherte Stefan Kaiser dem Landesforstpräsidenten Martin Strittmatter, der für den verhinderten Landwirtschaftsminister Peter Hauck aus Stuttgart angereist war.

Um alle Funktionen des Waldes auch künftig zu erhalten, brauche es größere Einheiten, so Strittmatter. Ein Teil der Waldstrategie von Baden-Württemberg sei die Bildung gemeinsamer Flächen, die auf dem Weg der Waldgemeinschaft zu erreichen und im Zuge des Niesbrauchrechtes dem Waldbesitzer das Eigentum erhalten bleibe. Um Spielräume für Landesentscheidungen, wie die Förderung der neuen Waldgenossenschaft, in Höhe von 30.000 Euro weiter zu gewährleisten forderte der Landesforstpräsident auf Bundesebene Rücksicht auf die Landeswaldgesetzgebung. Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter lobte den Mut der Gemeinde Albbruck, nach neuen Lösungen im nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen zu suchen und hart daran zu arbeiten. Als Antwort auf die immer wieder geäußerte Kritik an der Sperrung der Albtalstraße forderte die SPD-Abgeordnete, sollte es nicht mehr zu einer Öffnung kommen, die klare ehrliche Aussage hierzu.

Von einem Meisterstück sprach die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller, um den Wald als Naturtalent mit viel Nutzung aber auch Belastungen zu erhalten. Mit der Gemeinde als starkem Partner und dem Engagement des langjährigen Leiters des gemeindlichen Grundbuchamtes, Manfred Pfeiffer, konnte der Weg in die Waldgemeinschaft beschritten und eine Entscheidung die Gold wert sei, getroffen werden. Schließlich sei es die Aufgabe der jetzt Verantwortlichen die Zukunft der Erde in die Hand zu nehmen. 2017 habe Forstrevierleiter Wolfgang Walz den Impuls für die Waldgemeinschaft gegeben und mit seiner breiten Erfahrung das Vorhaben vorangetrieben, das jetzt vor seinem Eintritt in den Ruhestand als funktionierende Waldgemeinschaft arbeiten könne.