Tina Wendler hat das Sekretariat auf dem Hauptamt übernommen. Sie, die mit ihrer Familie in Albbruck wohnt und zuvor 20 Jahre in Waldshut war, arbeitete zunächst im Gesundheitsbereich bis sie sich für die Tätigkeit im Büromanagement entschied.

Für Ulrike Althammer ist die Arbeit im Bauamt der Gemeinde Albbruck der Einstieg in die öffentliche Verwaltung. Sie, die früher bei der Baugenossenschaft Familienheim in Bad Säckingen beschäftigt war und anschließend in den Technikbereich der Familienheim Freiburg wechselte, hat ihren Wohnsitz in Waldshut.