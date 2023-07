Wenn Egbert Hierholzer sich in absehbarer Zeit aus dem Tagesgeschäft auch zurückziehen möchte und der jüngeren Generation die weitere Entwicklung der Firma in die Hände legt, so ist Ehefrau Juliane weiterhin Ansprechpartnerin am Telefon und für die Buchhaltung zuständig. Nachdem bereits im Jahr 2017 Zimmermeister und Energieberater (HVVK) Dominik Pfeiffer in der Hierholzer Hausbau GmbH Mitverantwortung übernommen hat, trat im folgenden Jahr Alexander Hierholzer in das Unternehmen ein und ist seit September letzten Jahres ebenfalls Geschäftsführer.

Die von Hierholzer Hausbau GmbH gebauten Häuser zeichnen sich durch hohe Kreativität aus, wie sie an vielen Beispielen in dem neuen Gebäude auch erkennbar sind. Unterschiedliche Materialien und Techniken sorgen für ein verändertes Ambiente, ein gesundes Wohlfühlklima und durch die Ergänzung der modernen Materialien mit Altholzteilen ergibt sich ein besonderes Flair.

Speziell im Bürobereich führte die mit nachhaltiger NUR-Holz erfolgte Massivbauweise zu einem erheblichen Beitrag zum Klimaschutz. Durch die Verwendung von 25 Kubikmetern NUR-Holz-Elementen und 12,7 Kubikmetern Rombach Brettstapel aus Schwarzwälder Nadelholz war es möglich, 30,3 Tonnen CO 2 langfristig für Generationen zu binden, was durch das CO 2 Klimaschutz Zertifikat bestätigt ist.

Entsprechend diesem Standpunkt entstand auch das neue Wohn- und Geschäftshaus nicht als unbewohnbares Musterhaus, sondern als Projekt in dem Menschen leben und arbeiten und tagtäglich von den Vorteilen der holzbauweise profitieren. Auf einer Gesamtwohnfläche von 347 Quadratmetern stehen auf zwei Wohnungen insgesamt 180 Quadratmeter und weitere 167 Quadratmeter auf der Büroebene zur Verfügung. Eingeteilt in Carports, Geräteräume und Lagermöglichkeiten ist die Nutzfläche von 146 Quadratmetern.

Albbruck (de) Hierholzer Hausbau GmbH setzt auf die Produkte aus der Region ebenso wie auf ein breites Netzwerk heimischer regionaler Handwerker, so ganz nach dem Motto: Das Gute liegt so nah. So leistet das Bucher Unternehmen seit Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag für die heimische Wirtschaft. Seit 1995 das erste Holzhaus gebaut wird, entstand eine Vielzahl an Gebäuden, bei denen mit der Firmenphilosophie im Einklang mit der Entschlossenheit der Kundschaft so viel Holzmasse wie möglich und soviel wie notwendig Isolationsmasse eingebaut wurde.

Albbruck – Mit dem Bau des neuen Wohn- und Geschäftshauses bahnte sich der Umzug der Firma Hierholzer Hausbau GmbH vom bisherigen Standort in Buch-Etzwihl in die Alemannenstraße 13b an. Direkt an der Ortsdurchfahrt stehend bietet das neue Objekt ausreichend Parkplätze an für Besucher, Mitarbeiter und Mieter. Ideal gelegen mit Blick in die Natur und weithin in die Schweizer Berge bieten die neuen Geschäftsräume ideale Arbeitsbedingungen und darüber hinaus in den beiden Wohnungen eine hohe Lebensqualität.

In einem Tag der offenen Tür wurde das neue bis ins Detail fertiggestellte Firmengebäude vorgestellt. Unter den vielen Besuchern waren Kunden, solche, die ein Eigenheim vorgesehen haben, wieder andere, die sich Ideen holten um das eigene Umfeld im Wohnbereich kreativer zu gestalten und wieder andere, die ganz gezielt mit dem Firmengründer und seinem Team in Kontakt kommen wollten.

Egbert Hierholzer beschäftigt sich bereits seit 40 Jahren mit dem Thema Hausbau. Nach den ersten Erfahrungen, die der ehemalige als Geschäftsführer bei Hierholzer Energiespartechnik Tätige beim Bau mehrerer Steinhäuser machte, war für ihn klar, künftig sich dem Holzhausbau zu widmen. Dieser Entschluss führte dazu, dass Hierholzer Hausbau GmbH zu einem in der Region bekannten Unternehmen in der Branche wurde.

Eine Vielzahl an Projekten wurde in der Vergangenheit verwirklicht. Dabei galt, immer Qualität ist: Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Optik. Unter diesen Aspekten wurde der Holzhausbau durch die Firma Hierholzer Hausbau GmbH in die Zukunft getragen. Auch in der Schweiz wurde man auf das Unternehmen aufmerksam. Keines der Häuser gleicht dem anderen und wurde mit viel Kreativität des Firmengründers im Einvernehmen mit der Bauherrschaft gebaut. Immer entstand dabei ein Wohlfühlhaus, das auf die künftigen Eigentümer abgestimmt war. Immer wieder bestätigen diese, dass sich für sie nach dem Umzug in ihr neues Wohnumfeld eine gesteigerte Lebensqualität entwickelt habe.