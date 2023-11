Gleich zweimal hat der Musikverein Birndorf mit seinem Jahreskonzert die Besucher in den Bürgersaal gelockt, der dabei voll besetzt war. Mit einem abwechslungsreichen Programm, gespickt mit besonderen Herausforderungen und Stücken aus den unterschiedlichsten Musikrichtungen, begeisterten die Musiker das Publikum. Darunter war auch Ehrendirigent Hansjörg Bollinger, der mit Ehefrau Vreni seiner früheren Vereinsheimat seine Aufwartung machte und die alten Kontakte pflegte.

In dem abwechslungsreichen Konzertprogramm brillierte Philipp Leber mit seinem Posaunensolo. | Bild: Doris Dehmel

Seit diesem Frühjahr gibt Ekkehard Heinrich beim Birndorfer Musikverein den Ton an. Ihn begeistere die „coole Truppe“, womit er die rund 90 Musiker des Orchesters meinte. Gut habe man sich mittlerweile aufeinander eingestimmt, erklärte Heinrich. Genau diesen Eindruck konnten auch die Konzertbesucher mit nach Hause nehmen. Nach zehn Jahren Dirigententätigkeit beim Blasorchester Albbruck stand er als Debütant nun am Dirigentenpult, als „Radio Birndorf“ auf Sendung ging.

Eröffnet wurde das Konzert durch die Jugendmusik Estelberg. 32 Jugendliche aus der Vereinsjugend von Buch, Birndorf und Unteralpfen, die seit dem Frühjahr zusammen proben und die gemeinsamen Auftritte meistern, bewiesen unter der Leitung von Matthias Binkert mit verschiedenen Stücken ihr musikalisches Talent.

Als Radiomoderator führte Jonas Schlachter durch das Konzert. Nach dem Stück „Ensemble“ von Pierre Rapsat brillierte Philipp Leber mit seinem Posaunensolo in „Springtime“ aus der Feder von Rob Ares. Absoluter Höhepunkt des Konzerts, dem eine wochenlange sehr intensive Probenarbeit vorausging, war das Stück „Noahs Ark“ aus der Feder des Komponisten Bert Appermont. Live im „Radio“ mit dabei war am Samstagabend Pfarrer Philipp Ostertag, dessen biblische Texte bei der zweiten Aufführung als Videoaufzeichnungen das Stück bereicherten. Von der Gruppe Fäaschtbänkler, die beim 100-jährigen Bestehen der Birndorfer Musik live dabei sein wird, stammten die Stücke „Ein Leben lang“ und „Partyplanet“.

Das Saxophonregister zog mit seinem Solo in „Jazzin It Up“ die ganze Aufmerksamkeit des Publikums auf sich, ehe Sophia Baumgartner mit dem Stück „Rise Like A Phoenix“ den Dirigentenstab übernahm. Eher auf volkstümliche Weise ging es mit dem von Franz Bummerl arrangierten Stück „Gruß aus Böhmen“ und der „Kuschelpolka“ von Peter Schad weiter. Mit den weiteren Stücken wuchs die Begeisterung der Konzertbesucher, die gleich mehrfach mit reichem Applaus einige Zugaben forderten, ehe die Akteure auf der Bühne am Ende des gelungenen Konzertabends die Bühne verlassen konnten.

Das Jubiläum

Im kommenden Jahr feiert der Musikverein Birndorf 100-jähriges Bestehen. Abwechslungsreiche Unterhaltung für Musikliebhaber aller Altersklassen verspricht er von 8. bis 12. Mai. Sämtliche Termine sind bereits fest getaktet. Sie nehmen mit der Brassnight am Vorabend des Vatertags ihren Lauf. Nach der Partynight am Freitag und dem darauffolgenden Auftritt der Fäaschtbänkler steht der Sonntag ganz im Zechen des Bezirksmusikfests. Gottesdienst, Umzug und der von Ehrendirigent Hansjörg Bollinger geleitete Gesamtchor runden die Jubiläumsaktivitäten des Musikvereins auf dem Sportplatzgelände in Birndorf ab.