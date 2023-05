Das Blasorchester Albbruck lädt am Samstag, 13. Mai, zum Frühjahrskonzert in der Albbrucker Mehrzweckhalle ein. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Eine Auswahl an Rock-Pop und moderner Blasmusik werden die Akteure auf der Bühne dem Publikum bieten.

Dirigent Fabian Vogelbacher hat das Blasorchester intensiv auf diesen Auftritt vorbereitet. Mit den Stücken „Schön ist die Blasmusik“ und „Gospel John“ wird das Programm eröffnet. Bert Kaempfert Classics werden ebenso zur Aufführung kommen wie „Salemonia“. In der Pause werden Lose für die Tombola verkauft. Mit dem Udo Jürgens Medley startet der zweite Teil des Abends in dem unter anderem „A Tribute to Amy Winehouse“ und „Rolling Stones on Tour“ zu hören ist. Eröffnet wird das Konzert von der Jugendmusik Albbruck-Dogern unter der Leitung von Sarah Kulbe.