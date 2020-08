von sk

Wie die Polizei angibt, hatte ein 52-Jähriger kurz nach 12:30 Uhr mit seiner Suzuki bei der Fahrt vom Estelberg in Richtung Albtal eine Pkw-Fahrerin überholt und ist dabei in einer Links-Kurve von der Straße abgekommen. Der Motorradfahrer sei gegen am Straßenrand liegende Baumstämme geprallt, habe den Unfall aber mit nur leichten Verletzungen überstanden. Der 53-Jährige wurde im Krankenhaus Waldshut ambulant versorgt. Seine Maschine musste abgeschleppt werden.