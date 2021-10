von Doris Dehmel

Der Förderverein der Gemeinschaftsschule Albbruck hat sich erstmals seit 2019 wieder zur Hauptversammlung getroffen. In den Jahren zuvor waren Aktivitäten für die Schüler geplant, die coronabedingt alle ausfallen mussten. So fehlten in der Vereinskasse die Einnahmen aus den früheren Bewirtungen bei der Einschulung sowie die Kursgebühren.

In einer Vorstandssitzung war beschlossen worden, das 20-jährige Bestehen des Fördervereins auf das kommende Jahr zu verschieden. Gleichzeitig hatte der Verein der Gemeinde angeboten, nach Ende der Schulhauserweiterung bei der Gestaltung der Außenanlage mitzuwirken. Schließlich waren vor Jahren auch aus der Vereinskasse das Klettergerüst und die Einrichtung der Boulderwand finanziert werden.

„Denkbar wäre, dass wir einen Sponsorenlauf organisieren“, erklärte Vivian von Löbbecke. Das Gründungsmitglied war stets für die Sorgen und Nöte der Schüler da und hatte in all den Jahren das „Sozialkonto“ des Vereins verwaltet, aus dem schulische Aktivitäten bedürftiger Schüler finanziert werden.

Nachdem sie mit Ende des vergangenen Schuljahres in den Ruhestand trat, übergab Vivian von Löbbecke diese verantwortungsvolle Aufgabe nun an Anna Burger ab. Um die Aufgaben auf weitere Schultern verteilen zu können, wurden neben ihr auch Tanja Miczajka und Johannes Burger als Beisitzer in den Vorstand gewählt. Sie hoffen, dass es möglich sein wird, im laufenden Schuljahr als Ersatz für das Kursprogramm doch mindestens Einzelprojekte anbieten zu können.