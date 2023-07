Kollegen und ehemalige Wegbegleiter, Bürgermeister Stefan Kaiser und die Leiterin des Kinderhauses Feuerkäfer, Domino Haack, haben die beliebte Erzieherin Maria Schäfer in den Ruhestand verabschiedet. Überrascht wurde sie mit einem eigens für sie geschriebenen Lied, einer Ruhebank und einer Schultüte, wie sie Maria Schäfer selbst in den vergangenen Jahren immer mit den Vorschülern gebastelt hatte. Bürgermeister Stefan Kaiser erinnerte an die ersten Begegnungen mit der aus Kasachstan kommenden einstigen Schulleiterin. Auf dem Stieg war sie mit ihrer Familie vor mehr als 25 Jahren angekommen und hatte sich rasch nach einer Weiterbildung umgesehen, die schließlich mit einem Vorpraktikum im Kindergarten der Gemeinde Albbruck startete. „Sicherlich wäre ihr Lebensweg in der alten Heimat ein anderer gewesen, aber wir sind froh, dass wir sie so lange in unseren Reihen hatten“, versicherte Stefan Kaiser.

Maria Schäfer erinnert sich: Sie habe Glück gehabt, in Albbruck die klassische Ausbildung zur Erzieherin starten und anschließend eine Stelle antreten zu können, zumal in der damaligen Zeit eher ein Überschuss an Personal vorhanden gewesen sei. Nach dem Anerkennungspraktikum und dem endgültigen Einstieg in ihr neues Berufsleben hatte sie zunächst lediglich ein 15-stündiges Wochendeputat und war überaus dankbar, dass dann noch zwei ihrer Kolleginnen auf jeweils zwei Arbeitsstunden zugunsten ihrer neuen Kollegin verzichteten.

Geprägt von viel Dankbarkeit hatte sich Maria Schäfer viele Jahre auch um ihre hochbetagte Mutter gekümmert und stets mit allen ein herzliches Verhältnis gepflegt. Sie hatte Veränderungen im Kindergarten Feuerkäfer mitgetragen, ob es bauliche Veränderungen waren, die Ergänzung durch die Krippenkinder, das größer werdende Team oder der stetige Wechsel der Vor- und Anerkennungspraktikanten. Auch wenn für Maria Schäfer jetzt der Ruhestand anbricht, nach den Sommerferien kommt sie dennoch für einige Stunden zu ihren Kindern zurück.