Manfred Pfeiffer aus Birndorf feierte bei erstaunlicher Rüstigkeit seinen 85. Geburtstag. Obwohl er eine Herzoperation hinter sich hat blickt er zuversichtlich in die Zukunft. Sobald er aus der Reha zurückkommt, möchte er sich wieder der Bestandpflege im Wald widmen. Mit zwei Geschwistern ist Manfred Pfeiffer in Birndorf auf einer kleinen Landwirtschaft in Birndorf aufgewachsen.

Gemeinderat Claus Schlachter (r.) gratuliert Manfred Pfeiffer. | Bild: Doris Dehmel

Nach der Schulzeit arbeitete er kurze Zeit im früheren Betonwerk der Firma Eckert in Buch-Etzwihl und später bis zum Eintritt in den Ruhestand 2002 in der Papierfabrik und davon die meiste Zeit auf dem Holzplatz Nach der Hochzeit mit Rosa Bächle wurde das Eigenheim erbaut. Hier vergrößerte sich die Familie um ein Mädchen und zwei Buben und sieben Enkel. Ein schwerer Schicksalsschlag traf den Jubilar mit dem plötzlichen Tod seiner Ehefrau 1994. Er freute sich über die zahlreichen Gratulanten. Unter ihnen war auch Gemeinderat Claus Schlachter.