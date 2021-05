von Doris Dehmel

Seit mehr als 40 Jahren ist Dietmar Bauer aktives Mitglied der Trachtenkapelle Buch. Im engsten, negativ getesteten Kreis des Vorstandsteams erfolgte die Auszeichnung des engagierten Ehrenmitgliedes. Vorsitzender Reiner Vogelbacher überreichte das goldene Ehrenzeichen und die Urkunde des Blasmusikverbandes sowie die vereinseigene Urkunde der Trachtenkapelle Buch, die in diesem Jahr seit 130 Jahren besteht.

Ob hinter der Theke oder als Servicekraft, Dietmar Bauer ist seit Jahrzehnten bei den Vereinsfesten immer im Arbeitseinsatz. | Bild: Doris Dehmel

Dabei hob der Vorsitzende die besonderen Verdienste des Geehrten und die Treue zur Blasmusik hervor. Gemeinsam mit vier weiteren Buben besuchte Dietmar Bauer den Musikunterricht bei Ausbilder Willi Einschütz. Gut kann sich der heute 52-jährige Konstrukteur an die Anfänge seines Vereinslebens erinnern. Als er 1980 seine aktive Zeit in der Bucher Trachtenkapelle umgeben von meist viel älteren Vereinsmitgliedern startete, stand der Saal vom Gasthaus „Engel“ noch als Probelokal zur Verfügung. Unvergessen bleibt ihm auch, mit welch großem Kraftakt der Vereinsmitglieder, das Bucher Musikerheim 1983 auf dem Gelände der Spedition Eckert gebaut wurde.

Der Verein Die Trachtenkapelle Buch wurde vor 130 Jahren gegründet. Seit 46 Jahren gibt es das zwischenzeitlich auf drei Tage ausgedehnte Oktoberfest mit einem abwechslungsreichen Programm. Mit eigenen Ausbildern und engem Kontakt zur Musikschule Bad Säckingen werden Zöglinge an allen Instrumenten ausgebildet. Kontakt: 07753/97 88 60.

„Heute bin ich noch der Einzige von den Kollegen, die mit mir die Ausbildung starteten“, so Dietmar Bauer. Motiviert durch die Blasmusikleidenschaft seines Vaters und Bruders wuchs bei ihm die Freude an der Musik. Der ursprüngliche Trompeter wechselte später zum Flügelhorn und ist bis heute als Posaunist im Orchester eine wesentliche Stütze.

Insgesamt fünf Dirigenten hat er in den über vier Jahrzehnten erlebt. Hugo Ebner, Klaus Siebold, Dieter Rehm und Peter Weiß gaben den Ton ehe vor knapp 25 Jahren Reinhold Bauer, der Bruder des Geehrten, den Taktstock übernahm. Während der Verein anfangs 30 Mitglieder und davon nur ganz wenige Frauen zählte sind es heute 50 aktive Musiker und Musikerinnen. „Der Verein ist auch jünger und vor allem das Niveau anspruchsvoller geworden“, erzählt der begeisterte Blasmusiker. Seit Jahren zähle der Geehrte zu den eifrigsten Probenbesuchern und dies obwohl er längst seinen Wohnsitz in der Schweiz habe versicherte, Vorsitzender Reiner Vogelbacher. Vor allem den Zusammenhang im Verein schätzt Dietmar Bauer. Er erinnert sich gerne an die kameradschaftlichen Aktivitäten aber auch die vielen Arbeitseinsätze während der Vereinsfeste. Alle hoffen gemeinsam, dass nach dem im vergangenen Jahr ausgefallenen Oktoberfest es in diesem Jahr wieder zu einer Neuauflage des seit 55 Jahren stattfindenden Traditionsfestes kommen kann.