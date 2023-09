Die Freibadsaison 2023 neigt sich ihrem Ende zu. Mit dem Beginn des neuen Schuljahrs sei mit einem deutlichen Einbruch der täglichen Besucherzahlen zu rechnen, sagt das Albbrucker Schwimmmeisterduo. Es werde entsprechend der Wetterlage spontan über die endgültige Schließung entschieden. Dann gehört das Jahr 2023 zu den Jahren mit den häufigsten negativen Ereignissen, bei denen das Schwimmmeisterduo Sebastian und Dieter Gleichauf besonders gefragt war. Sie und ihre Kollegen andernorts waren in den vergangenen Jahrzehnten stets für Hilfeleistungen zur Stelle, in diesem Jahr aber gleich viermal als Lebensretter im Einsatz.

Nachdem allen noch der Badeunfall eines kleinen Mädchens in Erinnerung war, musste wenige Wochen später ein achtjähriger Nichtschwimmer aus dem Wasser geholt werden, weil er den Boden unter den Füßen verloren hatte und um Hilfe rief. Nur vier Tage später war erneut ein Einsatz nötig, nachdem eine Mutter mit ihrem dreijährigen Jungen den Wasserfall hinuntergerutscht war, nicht mehr stehen und ihr Kind nicht mehr halten konnte. Acht Tage später wurde mit einem siebenjährigen Jungen wieder ein Nichtschwimmer in Sicherheit gebracht, der seinen Kopf nur noch knapp über Wasser halten konnte.

Glücklicherweise seien alle Vorkommnisse gut ausgegangen, hätte aber durch die Aufmerksamkeit der Eltern und das Tragen von Hilfsmitteln verhindert werden können, sind sich die Lebensretter einig. Hinzu komme, dass wieder mehr Kinder schwimmen lernen müssten und somit durch eigenes Zutun lebensbedrohliche Situationen vermieden werden könnten. Sieben Schwimmkurse wurden angeboten. Von den 73 Teilnehmern haben 65 den Kurs mit dem „Seepferdchen“ abgeschlossen. In diesem Jahr wurden im Albbrucker Freibad 154 Schwimmprüfungen abgenommen, davon 18 Jugendschwimmabzeichen in Bronze, 13 in Silber und drei in Gold. Die Besucherzahl ist gegenüber dem Vorjahr rückläufig und wird sich am Ende in Richtung 50.000 bewegen.