Bürgermeister Stefan Kaiser hat Daniel Schmid aus Albbruck zum Dank für sein Engagement eine Urkunde und ein Geschenk von Ministerpräsident Winfried Kretschmann überreicht und ihn damit öffentlich geehrt.

Schmid hatte im vergangenen Sommer einen Senior, dem es nicht mehr gelang, alleine aus den Fluten des Rheins zu kommen, gerettet. Der 36-jährige Finanzbuchhalter kennt den Albbrucker Rheinspitz schon von klein auf und ist aktives Mitglied der Albbrucker Feuerwehr. Er erklärte, es sei für ihn eine Selbstverständlichkeit zu helfen, wo immer es notwendig und möglich sei.

An einem heißen Sommertag im Juli 2022 hatte Schmid vom Badestrand westlich der Fischerhütte aus einen in den Fluten des Rheins schwimmenden älteren Mann entdeckt, der von der starken Strömung immer weiter abgetrieben wurde. Kurz entschlossen schwamm Daniel Schmid auf den Mann zu, der glaubte, der könne wieder auf die deutsche Seite zurück.

Feuerwehr und Rettungsdienst

Sein Retter konnte ihn schließlich davon überzeugen, mit ihm gemeinsam das Schweizer Rheinufer anzusteuern, was beiden viel Kraft abverlangte und dem Senior zunehmend Beschwerden bei der Atmung machte. Schließlich gelang es Daniel Schmid, den völlig entkräfteten Mann auf der Höhe des Hauses der Schwaderlocher Pontoniere an Land zu bringen. In der Zwischenzeit hatten die am Ufer gebliebene Begleiterin des Mannes und andere Badegäste Kameraden von der Feuerwehr und den Rettungsdienst alarmiert, der den Senior nach seiner Rückkehr mit dem Boot übernahm.