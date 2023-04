Hinter den Landfrauen Unteralpfen liegt ein volles Programm 2022 – und ähnlich aktiv wollen die Frauen auch in den kommenden Monaten sein. Von einem ausgeglichenen Ergebnis berichtete Kassierer Silvia Huber. Gleichzeitig gab sie aber gemeinsam mit der Vereinsvorsitzenden Katrin Riepe zu bedenken, dass die von der Kirche als Eigentümerin des Pfarrheims eingeforderten Benutzungsgebüren künftig von den Landfrauen nicht zu schultern seien. Dem schlossen sich auch Diskussionsteilnehmerinnen an und regten an, im Gegenzug die bislang ehrenamtlich für die Pfarrei erbrachten Leistungen der Frauen in Rechnung zu stellen.

Am 6. April steht die Vollmondwanderung und am 6. Mai der Upcyclingtag auf dem Programm. Ein Besuch der Feldblüherei in Dogern ist ebenso vorgesehen wie der Besuch der Landesgartenschau in Balingen und der Strohskulpturen in Frohnschwand. Jeden dritten Dienstag findet die Stubete statt, am 7. Oktober wird zum Dünnefest eingeladen, am 30. November gibt es eine Neuauflage des Adventsmarktes.

In der Hauptversammlung wurde in dem bebilderten Rückblick an die Weiterbildungsveranstaltungen, Ausflüge und Theaterfahrt nach Freiburg erinnert. In die „Ferienmaus“ hatten sich die Akteurinnen eingeklinkt, den Erntedankaltar geschmückt, zum Dünnefest eingeladen und den Adventsmarkt in etwas anderer Form organisiert. Im Pfarrsaal konnte man sich seit langer Zeit wieder treffen. Fastnachtsküchle wurden gebacken und auch die Stubete wieder mit Leben erfüllt.

Viel Lob gab es von Gemeinderat Daniel Moser für das Engagement innerhalb der Dorfgemeinschaft. Monika Studinger als stellvertretende Bezirksvorsitzende machte den Frauen Mut, neue Ideen zu verwirklichen und sich aktueller Themen anzunehmen. Dabei nannte sie den am 27. April stattfindenden Workshop zur Zukunft des Unteralpfener Schulhauses. Beschlossen wurde von den anwesenden Frauen neue Einheitskleidung zu beschaffen, da die bisherigen T-shirts vielfach ausgedient hätten.

Aktionen und Kontakt: Neben dem Vereinsleben engagieren sich die Mitglieder in der Anlagenpflege und um die Dekoration im Dorf. Kontakt per E-Mail: info.landfrauen-unteralpfen@gmx.de.