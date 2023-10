Zu der bis 24. November dauernden Ausstellung in der Reihe „Kunst im Rathaus“ waren zur Vernissage viele Besucher gekommen. Für den dienstlich verhinderten Hausherrn, Stefan Kaiser, eröffnete Hauptamtsleiter Ralf Kuhlmey den Abend. Vornehmlich regionale Künstler nutzten in der Vergangenheit die Räume des Bürgermeisteramts. Mit „Art for You“ – Kunst für Dich, die jeden anspreche, könne der Titel der Ausstellungsreihe bezeichnet werden. Im Rathaus freue man sich über die bunt geschmückten Wände während der Ausstellung, die Mitarbeitern wie auch Besuchern die Möglichkeit zur eigenen Interpretation der Werke geben, die mehrfarbig oder mit geringer Farbauswahl und in den unterschiedlichsten Techniken entstanden sind und Kunstliebhabern zugänglich gemacht werden.

Im weiteren Verlauf würdigte Norbert Rüde, der Initiator von „Kunst im Rathaus“, die Reihe, die bereits über vier Jahrzehnte das kulturelle Leben in Albbruck bereichere. Mit Andrea Blarer, Beate Eisenberg, Tanja Fleischmann und Thomas Wechlin hätten vier Kunstschaffende zusammengefunden, so Rüde, die zumindest zwei Gemeinsamkeiten verbinden: Sie alle stammen aus der Region und bevorzugen die Acrylmalerei als ihre Maltechnik. Unterschiedlich stellt sich aber ihr Weg zur Malerei dar. Alle haben aber auch einen intensiven Hang zur Tierwelt, ohne sich aber total festzulegen. Seit Neuestem finden sich aber auch berühmte Persönlichkeiten der Popgeschichte auf der Leinwand wieder. Eine Vielfalt, die nicht nur Thomas Wechlins Schaffensmotto „Kunst ist frei“ widerspiegelt – und dies nicht nur in der Malerei, sondern auch in der Musik und Literatur, was allerdings auch in der heutigen Zeit längst nicht in allen Ländern erlebbar ist, so Norbert Rüde.

Viele Kunstfreunde nutzten die Ausstellungseröffnung, um mit den Ausstellern zu sprechen, sich mit den Werken auseinanderzusetzen oder sich auch für eines zu entscheiden. Während der Öffnungszeiten des Albbrucker Rathauses ist die Ausstellung vormittags von 8 bis 12 Uhr, Montag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr und Mittwoch von 14 bis 18 Uhr zu betrachten.