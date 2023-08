Immer häufiger zeigen sich die Folgen des Klimawandels durch Unwetter und Naturkatastrophen. Ereignisse im eigenen Land und den angrenzenden Staaten lösen Betroffenheit aus. Doch auch in Ländern des afrikanischen Kontinents sind die Folgen der Umweltveränderungen spürbar. Über die in Tansania unübersehbaren Schäden berichtete Pater Aidan bei seinem Besuch in Albbruck.

Die Interessengemeinschaft „Eine Welt“ hatte zu einem Gesprächsabend eingeladen. „Afrika leidet unter der Umweltkrise“, betonte Aidan G. Msafiri, der Uno-Klimabotschafter für Tansania und Gründer des Kilimanjaro Consortiums für Umwelt und nachhaltige Entwicklung (KCDE). Es müsse neues Denken und Handeln im Bereich des Umweltschutzes geben. Der deutliche Rückgang der Schneedecke auf dem Kilimandscharo führe heute schon dazu, dass sich derzeit Malaria ins Gebirge ausdehne und der Wasserrückgang weit verbreitet spürbar sei. Deshalb sei es ganz wichtig, dass sich das KCDE für die Pflanzung einer Million Bäume jährlich einsetze. Schließlich seien die Bäume die Lungen der Welt. Nur durch kollektives Verantwortungsbewusstsein und die kollektive Verantwortungsbereitschaft könnten Verbesserungen erreicht werden. Pater Aidan ist überzeugt, dass Veränderungen nur außerhalb der Komfortzone der Menschen erreichbar seien. Ergänzen will er die Reihe seiner bisherigen Projekte in Kilema, die hauptsächlich der heranwachsenden Generation dienen und bislang schon von der IG Eine Welt in Albbruck unterstützt wurden, durch die Einrichtung einer „Grünen Berufsschule“. Armen Familien müsse durch Kredite die Möglichkeit gegeben werden, Sonnenenergie zu nutzen. Im Bereich der Mobilität müsse auch in dicht besiedelten Gebieten auf das Fahrrad mehr Wert gelegt werden. Durch die von Pater Aidan aufgebauten Berufsschulen und Werkstätten konnten bislang viele junge Leute aus ihrer Perspektivlosigkeit herausgeholt werden und so ein wesentlicher Beitrag für bessere Chancen ihrer Familien geschaffen werden. So sieht der Pater in der Nutzung fruchtbaren Bodens durch das Anlegen von Gärten eine wesentliche Verbesserung.