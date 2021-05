von Doris Dehmel

Birkingen ist einer der fünf Ortsteile von Albbruck und hat in Folge der Gemeindereform zum 1. Januar 1975 seine Selbstständigkeit aufgegeben. Der Ort zählt nur 408 Einwohner und besticht durch seine idyllische Lage. Das Landschaftsbild ist durch Wälder geprägt.

Blick auf die Geschichte

814 wurde das Dorf erstmals als Birchinga urkundlich erwähnt und zählt somit zu den ältesten Dörfern in der Region. Für das Jubiläumsjahr 2014 war Birkingen entsprechend herausgeputzt worden. Die ersten intensiven Beratungen und Planungsbesprechungen wurden bereits im Herbst 2012 in Gang gesetzt. Die „Oldies“, ehemalige Guggenmusiker, hatten in vielen schweißtreibenden Arbeitseinsätzen dafür gesorgt, dass ganz nach dem „Motto unser Dorf soll schöner werden“ der Dorfplatz mit dem neuen Buswartehäuschen zu einem echten Hingucker am östlichen Ortseingang wurde.

Für viele Wanderer ist dies auch der Ausgangspunkt für ihre Touren auf dem Panoramaweg und Infostelle für Ziele in der Umgebung, die einen herrlichen Blick in die Schweiz und bei gutem Wetter sogar bis zu den Alpen ermöglichen. Beliebtes Wanderziel sind auch die Birkinger Wasserfälle am südlichen Rand des Dorfes.

Vieles hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betrieb, die sich auf Ackerbau und Viehhaltung konzentrierten ist zurückgegangen. Besondere Aufmerksamkeit wurde verstärkt dem Obstbau und den daraus produzierten edlen Bränden geschenkt. Wenn durch die Veränderung in der Schullandschaft die Dorfschule auch geschlossen wurde, so war es doch möglich das Gebäude weiterhin mit Leben zu erfüllen.

Treffpunkt für Vereine

Das heutige Gemeinschaftshaus hat sich zu einem Treffpunkt der Birkinger Vereine und Gruppen entwickelt. Hier wird geprobt und sich auf die traditionelle Veranstaltungen wie das Sommerfest der „Salpeterer Pressband“ oder die Lieder- und Theaterabende des Männergesangvereins Birkingen vorbereitet. Immer wieder gelang es durch entsprechende Sanierungsarbeiten, den Kindergarten zu erhalten. „Nach der Sanierung des vollständigen Versorgungsnetzes hat sich das Ortsbild von Kuchelbach positiv entwickelt“, erzählt Felix Ecker.

In Birkingen aufgewachsen ist es Felix Eckert wichtig, dass mit weiteren jungen Familien das dörfliche Leben bereichert wird.

Ihn, der hier seiner Heimat stets treu geblieben ist, freut es, dass es durch das Sanierungskonzept der Gemeinde endlich möglich war, dass junge Familien ihren Wunsch zum Bau eines Eigenheims in Kuchelbach verwirklichen konnten.

Wer auf dem Kulturwanderweg um Birkingen unterwegs ist, gönnt sich gerne eine Ruhepause an dem von den alten Linden eingerahmten Kreuz.