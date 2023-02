Christa Neumann aus Albbruck feierte ihren 80. Geburtstag. Unter die Gratulanten mischte sich auch Bürgermeisterstellvertreter Günter Kaiser. Gemeinsam wurde auf das Leben der Jubilarin Rückschau gehalten. Mit zwei Brüdern und einer Schwester ist sie in der Tierarztfamilie Gurdan in Görwihl aufgewachsen. Bei ihrem Vater, der neben seinem Beruf auch ein großer Musikliebhaber war, lernte die Jubilarin schon früh das Klavierspielen.

Nach der Heirat mit Gerhard Neumann bezog das Paar zunächst in der Schachener Straße eine Betriebswohnung, lebte dann einige Jahre in der Albtalstraße ehe es wieder zurück ins Eigenheim in der Schachener Straße ging. Die Söhne Uli und Axel vergrößerten die Familie. Unzählige Klavierschüler hat Christa Neumann, die seit einigen Jahren verwitwet ist, ausgebildet. Immer wieder konnten diese in kleineren Konzerten ihr Können der Öffentlichkeit vorstellen, was auch für die Jubilarin immer ein besonderes Erlebnis war. Lange Zeit umrahmte sie am Klavier gesellige Seniorennachmittage und bereicherte an der Orgel Gottesdienste in der Albbrucker St. Josef Kirche. Optimistisch blickt sie unterstützt von ihren Helferinnen Maria und Elisabeth in die Zukunft und freut sich im Herbst Uroma zu werden.