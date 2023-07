Ein Klassiker, der es in sich hatte: das Duell zwischen dem FC Unteralpfen und dem FC Oberalpfen. Diesmal ging der Punkt an die Unteralpfener Mannschaft, die besser ins Spiel kam und gleich zu Beginn ihren ersten Treffer erzielte und dann mit einem 6:1 Sieg das Spiel klar für sich entscheiden konnte. Beeindruckend war auch die Kulisse auf dem Unteralpfener Sportplatz: Hunderte Zuschauer, die teils auch von auswärts angereist waren, säumten das Spielfeld. Vor Ort waren auch der Albbrucker Bürgermeister Stefan Kaiser und der Oberalpfener Ortsvorsteher Armin Arzner. Als Moderator kommentierte Nico Albiez von der Tribüne aus das Geschehen, wobei er viel Herz für beide Mannschaften einbrachte. Für die Oberalpfener bedeutet die Niederlage, dass sie den „Stein der Schande“ zurückbekommen, den sie, zumindest für die nächsten zwei Jahre, wieder in der Oberalpfener Dorfmitte stationieren müssen.

Der Nachmittag begann mit einem Altherren-Turnier um die Albbrucker Dorfmeisterschaft, an der vier Mannschaften teilnahmen, die Alt-Herren-Mannschaften aus Schachen, Albbruck, Buch und Unteralpfen. Der Pokal ging an die Mannschaft aus Buch, die alle Spiele für sich entscheiden konnte. Nach der Pause, die mit viel Musik überbrückt wurde, folgte das Schlagerspiel des Tages, „El Clasico“, das mit dem „Einzug der Gladiatoren“ begann. Schon kurz nach dem Anpfiff landete der Ball im Oberalpfener Tor. Aber die Oberalpfener ließen sich nicht aus ihrem Konzept bringen und es kam zu einem Gegentreffer. Doch dann waren wieder die Unteralpfener am Zug und landeten einen Treffer nach dem anderen. In der Pause führte Sven Sie­bold aus Oberalpfen ein Interview mit Stefan Kaiser und Armin Arzner, wobei das nachbarschaftliche Verhältnis und der „Stein der Schande“ zur Sprache kamen. Für ein optisches Highlight sorgte eine Tanzgruppe, die nicht ohne Zugabe den Platz verlassen durfte. In der zweiten Hälfte wurden nochmals zwei Spieler ausgewechselt, die Oberalpfener brachten mit Simone Widmer eine Frau ins Spiel und die Unteralpfener setzten den SVU-Vorsitzenden Manuel Ruf ein. Für die musikalische Unterhaltung sorgte der MVU. Dann gab es noch einen zweiten Anlass zum Feiern: Der SVU feiert in diesem sein 65-jähriges Jubiläum.