von Doris Dehmel

Seit einigen Wochen erleben die ersten Kinder in der Naturkita Waldzeit der Gemeinde Albbruck einen etwas anderen Tagesablauf als in üblichen Kindergärten. Als das Projekt im Gemeinderat diskutiert und nach den entsprechenden behördlichen Vorgaben spruchreif war, sind die ersten Anmeldungen bereits eingegangen. Eltern, die von dem speziell naturnahen Konzept überzeugt sind, haben sich bereits für das nächste Frühjahr einen Platz reservieren lassen.

Der Bauwagen, der auf einem am Waldrand südlich von Birndorf liegenden Wiesengelände steht und bis zu 20 Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren aufnehmen kann, ist ein richtiger Hingucker geworden. Immer wieder gehen auch Spaziergänger den Weg dorthin, um sich über das neue Domizil der Kleinen zu informieren. Dass diese sich sichtlich wohl fühlen in ihrer neuen Umgebung, hat auch Bürgermeister Stefan Kaiser bei seinem Besuch festgestellt. Nachhaltigkeit hat hier eine besondere Bedeutung, wie auch die Förderung des Interesses an der Natur. Hier ist der Wald das Spielzimmer, in dem es täglich Neues zu entdecken gibt. Trotz allem Freiheitsgefühl gibt es auch hier ganz bestimmte Regeln. „Waldpädagogik basiert auf Verantwortung und Vertrauen, um gemeinsam den Weg zu gehen“, sagte Kindergartenleiterin Carolina Wasmer.

Sie und ihr Team mit Silke Werne und Natascha Kerep sind außer mittwochs, wenn der Vormittag während der Öffnungszeiten von 8 bis 14 Uhr am Standort verbracht wird, jeden Tag und bis auf wenige Ausnahmen bei jedem Wetter mit den Kindern im Wald, entdecken bei heißen Temperaturen das vorbei fließende kühle Nass oder die kleinsten Krabbeltiere auf der Wiese. Kontakt unter Telefon 07753/93 02 05.