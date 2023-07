In diesem Jahr findet das Zeltlager aus Asperg (Landkreis Ludwigsburg) wieder ein Zuhause auf der Autocross-Strecke in Albbruck. Während der zwölftägigen Kinderfreizeit bis 11. August fahren keine Rennwagen. Die Vorbereitungen für das Autocross-Rennen des Stock-Car-Clubs (SCC) am 26. und 27. August laufen dennoch auf Hochtouren. 54 Jungen, 19 Erwachsene, 16 Zelte finden auf der grünen Mittelinsel der etwa 1,5 Kilometer langen Rennstrecke Platz. Auch für ein kleines Fußballfeld ist gesorgt. Bereits seit mehr als 15 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen dem SCC und dem Zeltlager Asperg.

„Der Zeltplatz in Schachen ist definitiv unser ungewöhnlichster“, erzählt Freizeitleiter Herold Lube. Sein Team wechselt jährlich zwischen drei Zeltplätzen in Baden-Württemberg, die beiden anderen befinden sich auf den Futterwiesen von Landwirten. Lube und seine ehrenamtlichen Betreuer freuen sich, dass sie in Schachen willkommen sind und nehmen das Thema Autorennen gerne auf: Am Basteltag stellen die Kinder traditionsgemäß Fahrzeuge her. „In Gruppen werden wir die Rennstrecke unsicher machen und um die Wette rennen“, erzählt Lube.

Der Stock-Car-Club kann zwar nicht für schönes Wetter garantieren, aber für gute Rahmenbedingungen ist gesorgt: Eine sichere Unterkunft, falls es Unwetter gibt, bietet das geräumige Clubhaus. Ebenso Strom sowie fließendes Wasser, das mit Schläuchen auf den Platz gelegt wird. „Wenn unsere Besucher aus Asperg kommen, müssen wir immer ein wenig umplanen“, berichtet der Vorsitzende des SCC Albbruck, Carlos Groß. Seine Vereinskollegen und er haben die Trainings und das Sommerferienprogramm, die „Ferienmaus“, um die Freizeit herum organisiert. Die Gemeinsamkeiten bringt er rasch auf den Punkt: „Eigentlich wollen wir alle dasselbe: Menschen unvergessliche Erinnerungen verschaffen.“Wenn die Ferienfreizeit wieder verschwunden ist, werden beim SCC wieder die Motoren dröhnen. Die Rennstrecke wird dann für die Trainings für das Autocross-Rennen freigegeben. Und am letzten Wochenende im August ist auch das Team vom Zeltlager Asperg wieder dabei: Als Zuschauer und Helfer.