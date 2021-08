von Doris Dehmel

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Unteralpfener Landfrauen standen Neuwahlen. Neue Vorsitzende ist Katrin Riepe. Sie wird im Duo mit der wiedergewählten Stellvertreterin Erika Moser den Verein leiten und möchte dem Landfrauenverein neue Impulse vermitteln. Neue Kassiererin ist Silvia Huber. Margot Schäfer, Melanie Ebner und Karina Juschko wurden zu Beisitzerinnen gewählt. Nachgewählt werden muss eine Schriftführerin, da sich in der Versammlung keine Nachfolgerin für Sonja Schlosser finden ließ.

Rückblick

Schriftführerin Sonja Schlosser hatte in ihrer Bildpräsentation an die verschiedenen Aktivitäten erinnert, die im vergangenen Vereinsjahr trotz der Corona-Pandemie auf eine etwas andere Art das Vereinsleben bereichert hatten. Anstelle des ursprünglich geplanten Jubiläumsausfluges wurden kleine kulinarische Präsente an die Mitglieder verteilt. Ein Fotoworkshop und das Treffen „Bike und Stretch“ hatten ebenso stattfinden können, wie das Binden von Kräutersträußen und das Aufstellen von hölzernen Adventskerzen in der Vorweihnachtszeit im Dorf.

Dank und Spenden

„Die Hacktruppmädels“ brauchen dringend Verstärkung, sagte die scheidende Vorsitzende Marianne Rüd und dankte dabei den Frauen, die immer bereit sind, die gärtnerischen Anlagen um die Kirche zu pflegen. Kassiererin Christa Berger berichtete von einem zufriedenstellenden Ergebnis der Aktion „Dünne to go“. Unter anderem wurde für das Frauenhaus in Waldshut gespendet sowie eine Patenschaft innerhalb des Vereins Zukunft für Ritschow übernommen.

Lob

„Hut ab, was Ihr alles in diesen schwierigen Zeiten mit vielen neuen Ideen geleistet habt“, lobte die Bezirksvorsitzende Elvira Schmidt, die mit ihrer Kollegin Helga Trötschler gekommen war. Ihr dank galt neben Marianne Rüd, die sechs Jahre an der Spitze der Landfrauenvereins stand und 15 Jahre Vorstandsarbeit hinter sich hat, auch allen anderen Vorstandsmitgliedern für ihr gezeigtes Engagement.