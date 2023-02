Jutta Schlachter aus Albbruck feierte ihren 80. Geburtstag. Neben der Familie und Nachbarn mischte sich auch Bürgermeister Stefan Kaiser unter die Gratulanten.

Mit zwei Schwestern ist die Jubilarin in Albbruck aufgewachsen, besuchte später die Handelsschule in Waldshut und absolvierte eine kaufmännische Ausbildung bei der früheren Firma Jasmin in Laufenburg, ehe sie bis zur Geburt von Tochter Nadja in der Papierfabrik tätig war.

Darüber hinaus ist Jutta Schlachter ein echtes Naturtalent im Umgang mit Nadel und Faden. Geerbt von ihrem Vater Schneidermeister Julius Lutz hat sie ihre Kreativität und handwerkliches Geschick, wenn es darum ging modische Kleidung zu nähen und Änderungen zu machen, wie sie dies Jahrzehnte lang für verschiedene Modehäuser in Waldshut machte.

Ein harter Schicksalsschlag traf Jutta Schlachter, als ihr Ehemann Herbert Schlachter vor 31 Jahren verstarb. Sechs Jahre zuvor war die Familie von der Betriebswohnung der Papierfabrik ins Eigenheim in der Albbrucker Sonnhalde eingezogen. Hier verbringt die Jubilarin umgeben von der Familie der Tochter, die sich um drei Buben vergrößert hat, ihren Ruhestand.