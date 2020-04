Laut Angaben der Polizei war die 64-Jährige kurz nach 20 Uhr mit ihrem gerade neu erworbenen Pedelec zusammen mit dem Ehemann auf Radtour. In der Hauensteinstraße in Albbruck wechselte das Duo vom kombinierten Rad- und Fußweg auf die Straße, um an zwei Fußgängern vorbeizufahren. Beim Zurücklenken auf den Radweg kam die Radlerin am Bordstein zu Fall. Sie wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Waldshut gebracht.