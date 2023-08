Der ehemalige Rektor der Bucher-Schule, Jürgen Munzert, hat mehr als 50 Jahre lang die aus dem ehemaligen Jugend- und Volksbildungswerk hervorgegangene Volkshochschule Buch geleitet – und jetzt in jüngere Hände abgegeben. Bereits an seinen früheren Dienstorten hatte sich Munzert für die Kultur eingesetzt, Vorträge organisiert und selbst sein Wissen in der Erwachsenenbildung weiter vermittelt. Der 85-Jährige hat zudem viele Leserreisen geleitet und die Teilnehmer der von der Konrad-Adenauer-Stiftung angebotenen Exkursionen in die Toskana und in das Burgund begleitet.

Nach dem Umzug nach Buch vor 54 Jahren wurde das Engagement des reisefreudigen Pädagogen noch vielseitiger. Diavorträge mit Aufnahmen seiner privaten Reisen bereicherten die damaligen Altennachmittage im Dorf, und auch Schulkinder profitierten von den Vorträgen ihres Lehrers.

Auch wenn Jürgen Munzert schon länger plante, mit seinem 85. Geburtstag den von ihm organisierten Reisen mit einem weiteren Aufenthalt in Burgund und Sizilien ein Ende zu setzen, so verhinderten dies gesundheitliche Beschwerden. Gerne erinnert sich Jürgen Munzert daran, 61 Mal die Exkursionen nach Wien mit immer wieder anderen Höhepunkten organisiert zu haben. Fast alle baltischen Länder hat er mit Gruppen bereist, hat sie in Skandinavien an berühmte und weniger bekannte Orte geführt und immer auch das Reiseprogramm neu angepasst. So war fünf Mal der Jakobsweg, der teilweise erwandert wurde, das Ziel, ebenso auch ganz Frankreich, Österreich mit Kärnten sowie Slowenien.

Wenn Jürgen Munzert heute Bilanz über seine Tätigkeit zieht, dann erinnert er sich auch an die zweimaligen Aufenthalte in Griechenland, die Exkursionen nach Danzig und Masuren und die drei Stadtbesichtigungen in St. Petersburg. Eines seiner Lieblingsreiseländer war Italien. Stets aufs Neue hat Jürgen Munzert Kultur, Natur und Kulinarisches miteinander verbunden. Bis heute hat er persönliche Kontakte nach Venedig. Oft hat er den Reiseteilnehmern mit eigenen Stadtführungen an weniger bekannte Plätzen imposante Eindrücke vermittelt. Während der 25 Fahrten nach Rom war es fast schon Tradition für Jürgen Munzert und seine Reisegruppe, den Palmsonntag in der Ewigen Stadt zu verbringen. Während seiner Zeit als Lehrer und später als Schulleiter hat sich Munzert auch um die außerschulische Förderung der Kinder gekümmert. So hat er auch Filmnachmittage für die Kinder organisiert. Auf seine Initiative hin wurde die bis heute bestehende Flötenausbildung ermöglicht. Nach dem er selbst einen Töpferkurs besucht hatte, wurden die Töpfernachmittage für Kinder und Abendveranstaltungen für Erwachsene aus der Taufe gehoben. Vor

mehr als 40 Jahren hatte der scheidende Leiter der Bucher-Volkshochschule seine Liebe zum Kerzenziehen entdeckt. Zunächst mit Schülern und später an den auch von vielen Auswärtigen besuchten traditionellen Nachmittagen im Advent entstanden etliche Kerzen aus vom Dachsberg stammendem Bienenwachs.