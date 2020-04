von Doris Dehmel

Der momentanen Situation entsprechend beging Josef Hoggenmüller aus Albbruck seinen 90. Geburtstag ohne große Feier. Außer den persönlichen Glückwünschen von Sohn Berthold, der mit dem Vater zusammenlebt, endete der Besuch weiterer Gratulanten an der Haustüre.

In der damals noch selbstständigen Gemeinde Buch ist der Jubilar aufgewachsen. Nach der Schulzeit erlernte er in Waldshut das Schuhmacherhandwerk. Noch gut erinnert er sich an die Zeit in der er als „Schwigger“ (Bremser) bei einem Langholzunternehmen in Häusern sein Brot verdiente. Nicht ungefährlich sei es gewesen, während der Fahrt unter den langen Holzstämmen zu sitzen und mit den entsprechenden Handgriffen dafür zu sorgen, dass der Nachläufer sich in die entsprechende Richtung bewegte.

Zehn Enkel und fünf Urenkel

Eine Zeit war Josef Hoggenmüller in der Lonza beschäftigt, ehe er bis zum Eintritt in den Ruhestand in der Papierfabrik Albbruck arbeitete. Dabei hatte er die meiste Zeit in dem kleinen Wasserkraftwerk der Fabrik unterhalb dem Albtal für einen sauberen Rechen zu sorgen. 1956 heiratete der Jubilar Margarete Kessler aus Fischbach. In Buch wurde die Familie gegründet, die sich um zwei Söhne und zwei Töchter vergrößerte. Zehn Enkel und fünf Urenkel kamen hinzu.

Später erfolgte der Umzug von der Betriebswohnung in Hohenfels in den Römersmattweg in Albert. Dort verbringt der Jubilar seinen Ruhestand. Der Tod seiner Ehefrau vor drei Jahren und der Tod der ältesten Tochter im vergangenen Jahr waren schwere Schicksalsschläge. Stets zeichnete Josef Hoggenmüller große Hilfsbereitschaft aus. Seit 60 Jahren ist er Mitglied mit DRK Albbruck. Dabei war es für ihn bis ins Rentenalter selbstverständlich, bei den Blutspendeterminen zum Helferteam zu gehören.