Der Wettergott scheint kein Freund der alljährlich wiederkehrenden Sozialveranstaltung des Albbrucker Gewerbevereins zu sein. Schon im vergangenen Jahr mussten sich die Besucher ins Zelt zurückziehen und auch in diesem Jahr setzte pünktlich zur Eröffnung des „Italienischen Abends“ der Regen ein. Davon ließen sich die Besucher aber nicht abhalten. Schließlich wollten sie dabei sein, wenn der Sandburgen-Wettbewerb seinen Lauf nahm. Unternehmer aus den verschiedensten Branchen, die nicht selten den Feierabend am Freitag nach einer arbeitsreichen Woche herbeisehnen, mussten nochmals tüchtig anpacken. Sie waren als Servicekräfte ebenso gefragt wie an den verschiedenen Theken, mussten Küchendienste übernehmen, für Nachschub sorgen und vor allem mit der Moderation des Wettbewerbes die Stimmung in die Höhe treiben. Sechs Vereine und Fußballer aus der italienischen Gemeinde Carmignano di Brenta ließen dabei ihrer Kreativität freien Lauf, was am Ende von einer Jury bewertet wurde. Jedes Team hatte seine eigene Technik, um die Vorstellungen möglichst originalgetreu umzusetzen. Während die einen unbedarft an die Sache rangingen, hatten andere bereits Dekorationsmaterial in der Tasche und wieder andere zumindest das richtige Werkzeug zur Hand. Am Schluss siegte das Team vom SV Albbruck, das im 100. Jubiläumsjahr den Preis in Höhe von 500 Euro entgegennehmen konnte. Auf dem zweiten Platz landete der Musikverein Birndorf, dessen Sandburgen-Baumeister 300 Euro gewannen. Der dritte Preis ging an den SV Buch, der sich über 200 Euro freuen konnte. Alle übrigen Teilnehmer wurden mit 100 Euro bedacht. Mit den Preisen verbunden war die Zusage diese für einen sozialen Zweck zu verwenden. Dies führte dazu, dass die meisten ihren Gewinn in die Jugendarbeit investieren wollen.

Entsprechend war an diesem Abend auch das kulinarische Angebot. Tagliatelle mit verschiedenen Soßen waren ebenso gefragt wie die leckeren Bruschettas. Als die italienische Partyband F3 aufspielte, verschwanden plötzlich die bunten Regenschirme und der Platz vor dem Rathaus erwies sich als ideale Tanzfläche.

Der Gewerbeverein Albbruck organisierte in den vergangenen Jahren immer wieder einen „Sozialen Abend“, mit einem entsprechenden Unterhaltungsprogramm und dazu passenden kulinarischen Überraschungen.