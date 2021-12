von Doris Dehmel

Wie schon bei der vorigen Sitzung des Abwasserzweckverbands Vorderes Albtal beschlossen worden ist, stehen Ausschreibungen für die ersten Umbauarbeiten der Kläranlage bevor. 5,3 Millionen Euro sind hierfür veranschlagt. 20 Prozent davon können mit Gewerken unter einer Million Euro national ausgeschrieben werden. Die übrigen Arbeiten sind europaweit auszuschreiben. „Dies wird sich zeitlich ebenso auswirken, wie die momentane Preissituation auf dem Bausektor“, sagte Verbandsvorsitzender Stefan Kaiser.

Projekt und Kontakt Der Abwasserzweckverband Vorderes Albtal steht mit dem Umbau und der Erweiterung der Kläranlage, die einst zur Papierfabrik Albbruck gehörte, vor einer großen Aufgabe. Die Maßnahme wird vom Land Baden-Württemberg mit einer Summe in Höhe von 7 Millionen Euro bezuschusst. Der Kontakt zum Abwasserzweckverband Vorderes Albtal ist möglich unter der Telefonnummer 07753/93 02 00.

Im ersten Bauabschnitt wird das Betriebsgebäude entstehen, für das Kosten von 1,8 Millionen Euro geschätzt werden. Nachdem in jüngster Vergangenheit der Verbandskläranlage durch das Einleiten weiterer Abwässer der Gemeinde Görwihl steigende Bedeutung zukam, werde sich im 1. Quartal des kommenden Jahres zeigen, ob auch aus der Kreisstadt Waldshut-Tiengen Abwässer eingeleitet werden sollen. Der Zeitplan für die Arbeiten an der Kläranlage sieht nach der Freigabe der Ausschreibung durch den Verband als Submissionstermin Februar 2022 vor. Im Frühsommer könnte dann Baubeginn der Tief- und Rohbauarbeiten sein. Vorstellbar ist der Einbau der Technik im kommenden Herbst. Noch nicht festlegen wolle man sich auf dem Fertigstellungstermin, so Stefan Kaiser.

Nach personellen Veränderungen im Rechnungsamt der Gemeinde Albbruck hatten sich Julia Dannenberger und Philipp Bastian der Finanzaufgaben des Verbands angenommen. Beide wurden einstimmig in der Verbandsversammlung zur Verbandsrechnerin und ihrem Stellvertreter gewählt.

„Seit der Verband die Kläranlage in Eigenregie betreibt, sind die Bewirtschaftungskosten merklich gesunken“, sagte Stefan Kaiser, der seinen Dank vor allem an das Klärwärterduo richtete. Im Vorfeld und im guten partnerschaftlichen Verhältnis der Verbandsgemeinden Albbruck, Görwihl und Dogern untereinander waren die zu erwartenden Zahlen für das Haushaltsjahr 2022 beraten worden, die jetzt einstimmig zur Beschlussfassung führten. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von 23.500 Euro ab. Dieser Betrag ergibt sich aus 1.144.600 Euro aus ordentlichen Erträgen und 1.121.100 Euro an ordentlichen Aufwendungen.

Vorgesehen sind im Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von je 826.500 Euro, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.929.200 Euro, und wenn zeitlich wie geplant umsetzbar, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.059.200 Euro. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wurden mit 2.200.000 angenommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2022 wird festgesetzt auf 2.200.000 Euro.

Um die Liquidität des Verbands zu erhalten, wird der Überschuss nicht mehr an die Verbandsgemeinden ausbezahlt. Um den gesetzlichen Vorgaben Rechnung zu tragen, wurde nach der Umstellung auf das neue Kommunale Haushaltswesen zum 1. Januar 2019 eine Eröffnungsbilanz notwendig, die einstimmig mit einer Summe von 3.034.944 Euro festgestellt wurde.