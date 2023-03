Harmonisch verlaufen ist die Hauptversammlung der IPA, der International Police Association Waldshut-Tiengen, im Albbrucker Ortsteil Schachen. Armin Petzmann, Leiter der Verbindungsstelle, freute sich, viele Mitglieder begrüßen zu können. Uli Stather wurde zum Versammlungsleiter gewählt.

Armin Petzmann erinnerte an die Aktivitäten 2022, darunter das Preiskegeln in Schachen, die Teilnahme am „Thementag Flugdrohnen“ und an der Bodenseetagung in Dornbirn, die Teilnahme am Fest zum 30-jährigen Bestehen der IPA in Sopron/Ungarn und an der Hauptversammlung der IPA Aargau/Schweiz. Vorstandsmitglied Christoph Bargheer nahm an einer IPA-Tagung in Ägypten teil.

2023 stehen das Preiskegeln in Schachen und eine Motorradtour durch den Schwarzwald auf dem Programm. Da Schatzmeister Rolf Bendel verhindert war, verlas Beisitzer Herbert Schnäbele den Kassenbericht, der mit einem positiven Ergebnis schloss. Für die Flutopfer im Nahetal wurden 300 Euro gespendet. Dabei verwies Schnäbele auch auf die rückläufigen Mitgliederzahlen, die seit der Gründung vor 40 Jahren von 149 auf 105 abgerutscht sind.

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden 15 Gründungsmitglieder ausgezeichnet. Anwesend waren Franz Krass, Gerhard Tröndle, Otmar Wohllaib, Herbert Schnäbele, Sylvia Schäfer, Lothar Mollmann, Hans Stenzel, Thomas Uhl und Manfred Reineck. Für 27 Jahre Mitarbeit im Vorstand gab es für Herbert Schnäbele und Stefan Pichler eine Ehrenurkunde. Grußworte übermittelten Karl Albbrecht, Polizeichef a.D. aus dem Schweizer Windisch und der gebürtige Peruaner Javier Gamero Kinosita, heute bei der Kantonspolizei Bern.

Von 18. bis 21. Mai wird in den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr im Waldshuter Kaitle das 40-jährige Bestehen gefeiert. OB Philipp Frank, so berichtete Armin Petzmann, habe zugesagt, die Schirmherrschaft zu übernehmen. Geplant ist, eine Festschrift herauszugeben, wobei die Finanzierung noch geklärt werden müsse.