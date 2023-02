Die Stammtischgesellschaft „In alter Frische“, seit 1935 ein eingetragener Verein, traf sich einer alten Tradition folgend am Fastnachtsmontag zur Hauptversammlung im Gasthaus „Schüürebürzler“. Ehe die zum Versammlungsritual gehörende Mehlsuppe oder alternativ dazu Nudelsuppe aufgetischt wurde, hielten die Stammtischbrüder Rückschau auf das vergangene Jahr. Dabei wurde allgemein der Mitgliederschwund bedauert. „Uns fehlen jüngere Mitglieder, um auch künftig Bestand zu haben“, war man sich einig. Hatte der Verein vor Jahren noch über 25 Mitglieder, so sind es heute noch 19, die sich jeweils am ersten Mittwoch im Monat treffen.

Kein Bahnhof am Dorffest

Traurig wurde festgestellt, dass beim diesjährigen Dorffest der Bahnhof der Stammtischler nicht mehr dabei sein konnte, da es nicht mehr möglich war, den Arbeitsaufwand beim Auf- und Abbau und auch den Festbetrieb zu schultern. Auch für die Zukunft müsse auf die Dorffestteilnahme in größerem Rahmen verzichtet werden.

Gesellige Aktivitäten werden das Jahr über unternommen und das Dorffestbähnle immer wieder zum Einsatz gebracht. Seit 1977 fährt dies ausnahmslos und auch künftig am Dorffest seine Runden. Wann immer die Siedlergemeinschaft zum Tag der Behinderten einlädt, werden die Gäste aus Gurtweil zu Rundfahrten eingeladen. Zuletzt hatte sich das Bähnle beim Albbrucker Fasnachtsumzug eingeklinkt.

Das Vorstandsteam war erneut bereit, sich weiter für den Verein zu engagieren. Bestätigt wurden bei der Wahl Berni Urich als Vorsitzender und Peter Schmid als sein Stellvertreter. Schriftführer ist Gerhard Schreiber und Kassierer Oswald Hilpert. Die beiden Wirtschaftsminister sind Helmut Mai und Klaus Hügle. Arbeitsminister sind Christof Thoma und Kurt Schäuble, Reiseminister Otto Berger. Ist Narrenvater Bernd Kirves hauptsächlich über Fasnacht gefragt, so ist Notenwart Ingbert Rüde bei den monatlichen Treffen im Einsatz.