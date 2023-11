Die Gemeindeverwaltung beklagt, dass das Handlungsfeld der Kommunen inzwischen weitestgehend durch Vorgaben des Gesetzgebers bestimmt werde, wobei die Gemeinden an ihre Grenzen kämen. „Der Gesetzgeber, sei es Bund oder Land, definiert neue Aufgaben, die er kraft Gesetzes den Gemeinden zur Erfüllung überträgt“, sagte Bürgermeister Stefan Kaiser im Verwaltungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats. Eine ausreichende Finanzierung der von Bund und Land übertragenen Aufgaben bleibe jedoch aus, so Kaiser.

Über den Haushalt wird der Gemeinderat entscheiden

Im Ausschuss wurde der Haushaltsplan 2024 vorberaten, um ihn dann zur Beschlussfassung an den Gemeinderat weiterzuleiten. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage, so informierte Rechnungsamtsleiter Philipp Bastian, seien die aktualisierten Orientierungsdaten des Landes noch nicht veröffentlicht worden. Daher habe man zunächst auf die Ausarbeitung eines kompletten Haushaltsplanes verzichtet.

Bürgermeister Stefan Kaiser äußerte sich so: „Der Etat bleibt auf dem Niveau der letzten Jahre.“ Sorgen bereite der deutlich gestiegene Beitrag zur Kreisumlage. Die Details der Planung: Steuern und Abgaben steigen im Vergleich zum Planansatz leicht an. Das liege insbesondere an dem angenommenen Mehrertrag an Gewerbesteuer in Höhe von rund 250.000 Euro, wobei man das Gesamtaufkommen vorsichtig geschätzt habe. Insbesondere die Unsicherheiten auf dem Energiemarkt hätten dazu beigetragen, unter dem Niveau der Folgejahre zu bleiben.

Weniger Ertragssteuer und Einkommensteuer für die Gemeinde

Auffällig sei, dass der Gemeindeanteil der Ertragssteuer um rund 250.000 Euro geringer ausfalle. Das Gesamtvolumen bei der Einkommensteuer als auch die Schlüsselzahl der Gemeinde seien ebenfalls gesunken. Das habe aber auch eine positive Seite: Hierdurch würden die Schlüsselzuweisungen des Landes steigen, während die Finanzausgleichsumlage sowie die Kreisumlage künftig sinken könnten. Bei der Umlage steige der Kopfbetrag von 107 auf 117 Euro.

Weil die Abwassergebühren niedrig sind, nimmt die Gemeinde weniger ein

Die Entgelte für die Nutzung öffentlicher Leistungen sinken um 135.000 Euro. Grund dafür seien die niedrigeren Abwassergebühren. Bei den Verwaltungsgebühren könne mit Mehreinnahmen in Höhe von etwa 20.000 Euro gerechnet werden. Die Benutzungsgebühren der Kindergärten und Krippen wurden auf Basis der beschlossenen Gebühren und der prognostizierten Auslastung hochgerechnet. Höhere Leistungsentgelte fallen auch beim Abwasserzweckverband an.

Die Personalaufwendungen in der Gemeindeverwaltung steigen um rund 400.000 Euro, was vor allem auf die Schaffung zweier neuer Stellen zurückzuführen sei. Die Instandhaltungskosten sinken um etwa 200.000 Euro, weil die Mittel nicht jedes Jahr in gleicher Höhe benötigt werden. Zum jetzigen Stand rechnet die Gemeinde in 2024 mit einem negativen Ergebnis von 566.500 Euro, die Erträge belaufen sich auf 22.036 Euro, die Aufwendungen auf 22.603.300 Euro. Das negative Ergebnis könne durch die Rücklagen der vergangenen Jahre ausgeglichen werden. Für die Jahre 2025/26 rechne die Gemeindeverwaltung wieder mit einem positiven Ergebnis.

Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt könne beim Finanzhaushalt mit einem Plus von 2,1 Millionen Euro gerechnet werden. Insgesamt plant die Gemeindeverwaltung 2024 Investitionen in Höhe von rund 7,1 Millionen Euro.

Beim Eigenbetrieb Wasserwirtschaft wird mit einem Jahresüberschuss von 86.700 Euro gerechnet. Die Kosten belaufen sich jedoch auf 196.700 Euro. Die verbleibende Differenz von 110.000 Euro sei, so Philipp Bastian, auf die Erhöhung der Aufwendungen durch die Anschaffung und der neuen Zähler zurückzuführen. Noch offen sei, so sorgte sich Bürgermeister Stefan Kaiser, ob die Gemeinde in der Lage sei, den Bedarf des künftigen Hochrhein-Klinikums aus den vorhandenen Anlagen und den Lieferungen der Höchenschwander Wasserversorgung zu decken. Notfalls müsste man auf die Tiefbrunnen im Tal zurückgreifen.