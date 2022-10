von Manfred Dinort

Die Kinder kommen pünktlich, ziehen ihr Schuhe aus und nehmen auf dem großen Teppich im Raum des Unteralpfener Musikerheims ihren Platz ein. Sie kommen in der Regel in Begleitung ihrer Eltern, manchmal auch in Begleitung ihrer Großeltern. Drinnen werden sie von ihren Musiklehrerinnen, Andrea Wieland und Lorena Schäuble, begrüßt. Beides sind aktive Mitglieder des Musikvereins Unteralpfen, Andrea Wieland spielt Trompete, Lorena Schäuble Klarinette.

Der Unterricht: Jedes Kind hat sein eigenes Täschchen mit seinen Instrumenten dabei, Rasseln, Glöckchen und Klanghölzer. Stehen alle Kinder im Kreis, wird jedes Kind nochmals einzeln und namentlich mit einer Liedstrophe begrüßt: „Seid willkommen, seid willkommen, gleich fangen wir an.“ Dann folgt ein Lied, das mit lebhaften Bewegungen untermalt wird. Auch die Eltern machen mit, es macht allen Spaß. Dann werden die Klangstäbe verteilt und das nächste Spiel beginnt.

Das Konzept: „Gemeinsam musizieren, von Anfang an“, das ist das Motto der Gruppe, ein musikalisches Eltern-Kind-Konzept, das auf Kinder von eins bis sechs Jahren abgestimmt ist. Die Kinder sind aufgeteilt in zwei Gruppen mit jeweils zehn Kindern, die erste Gruppe von ein bis drei Jahren, die zweite von drei bis sechs Jahren. Grundlage der in Unteralpfen praktizierten Musikerziehung ist der „Musikkindergarten“, ein Konzept, das vom Institut für elementare Musikerziehung in Mainz erarbeitet wurde. Beide Ausbilder, Andrea Wieland und Lorena Schäuble, waren im November vergangenen Jahres an zwei Wochenenden unterwegs, um am Mainzer Institut einen Grundkurs zu absolvieren.

Der Start: Dann, im Januar, wurde das Projekt In Unteralpfen gestartet, von vornherein in zwei Altersgruppen. „Die Nachfrage bei den Eltern war und ist immer noch riesig, sodass wir erst eine Warteliste einrichten mussten“, so Andrea Wieland. Inzwischen konnten alle Kinder untergebracht werden, darunter auch einige von auswärts. Andrea Wieland ist von der Resonanz begeistert, sodass sie ihre Fortbildung ausbauen will. Zurzeit hat sie einen Online-Kurs belegt, den sie in nächster Zeit mit einer „Lehrprobe“ abschließen will.

Der Musikkindergarten in Unteralpfen, der in zwei Altersgruppen angeboten wird. In der zweiten Phase folgen Bewegungsspiele, bei denen alle gefordert sind. Aber mit Gesang geht alles leichter und macht viel Spaß. | Bild: Manfred Dinort

Die Grundlagen: Der Musikkindergarten geht in seiner Arbeit von der Erkenntnis aus, dass alle Kinder eine musikalische Ader haben. „Alle haben eine angeborene Fähigkeit zum Singen und zur rhythmischen Bewegung“. Je früher die Eltern ihr Kind an die Musik heranführen, desto nachhaltiger werde es gelingen, die natürliche musikalische Veranlagung zu wecken und zu entfalten. In den Stunden des Musikgartens wird daher der Ablauf jeder Stunde sorgfältig auf die Bedürfnisse der Kinder und Kleinkinder abgestimmt. Dabei sorgt eine ausgewogene Mischung aus Liedern, Fingerspielen, Kniereitern, Sprechversen und Tänzen für Abwechslung. Kreisspiele vermitteln Gruppenerfahrung und Gemeinschaftsgefühl. Einfache Instrumente wie Klanghölzer, Rasseln oder Stäbchen führen in die Welt der Klänge ein.

Der Verein: Die Initiative für den Musikkindergarten ging vom MVU, vom Musikverein Unteralpfen aus, der auch die erforderlichen Räumlichkeiten und das „Personal“ zur Verfügung stellte. Ganz umsonst ist der Besuch des Musikkindergartens jedoch nicht: Der Kurs, der über das ganze Jahr andauert, kostet 17 Euro. Die Übungseinheit für die Kleinkinder dauert eine halbe Stunde, für die größeren eine Dreiviertelstunde. Natürlich verbindet der Musikverein damit auch die Hoffnung, den Nachwuchs in den eigenen Reihen zu sichern.