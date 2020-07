von SK

Unter dem Motto „Unteralpfen hackt was aus“ haben fünf Gruppen beim ersten Unteralpfener Hackathon einen Tag lang kreative und innovative Ideen, mit denen das Leben im Dorf attraktiv und lebendig bleiben soll, zusammengetragen. Bei einem Hackathon bekommen die Teilnehmer zu Beginn eine Aufgabenstellung, für die sie in einer vorgegebenen Zeit eine Lösung entwickeln sollen. Die Zusammenarbeit erfolgt digital und corona-konform an unterschiedlichen Standorten, schreibt die Projektgruppe in einer Pressemitteilung.

Mittels Videokonferenz fand abends die Präsentation der Ergebnisse statt. Die fünfköpfige Jury bewertete die Ideen, kürte am Ende die Sieger und übergab jeder teilnehmenden Gruppe einen Preis. Derzeit läuft noch die Analyse der Ideen, die zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden sollen.

In der „Hackbase“, die als zentrale Anlaufstelle für alle Teilnehmer und Dorfbewohner diente, erklärte die Projektgruppe „Unteralpfen bewegt was“ allen Interessierten die Hintergründe und den Ablauf der Veranstaltung. Alle Gäste konnten hier eigene Wünsche und Ideen teilen und notieren. Die Projektgruppe beteiligt sich am Ideenwettbewerb „Gemeinsam: Schaffen“ des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. Die während des Hackathons entwickelten Ideen fließen in die Bewerbung der Gruppe ein. Die Auswahl der geförderten Projekte seitens des Ministeriums findet im Herbst statt. Die Projektgruppe ist sich einig: „Das Vorhaben, im Unteralpfener Hackathon generationsübergreifende Ideen zu entwickeln, und Menschen aus dem Dorf zusammenzubringen, ist gelungen.“ An diesem Tag waren fast 100 Personen im Einsatz, das Organisationsteam, die Jury, die fünf Gruppen sowie Gäste.