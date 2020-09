von Manfred Dinort

In der jüngsten Ratssitzung sprach Gemeinderätin Marion Kuder (CDU) das Thema Hundekot am Rheinweg und am Dreispitz an: „Trotz der angebrachten Schilder stelle ich immer wieder Verstöße fest.“ Kuder forderte ein Durchgreifen seitens der Gemeinde, denn: „Viele Hundebesitzer pfeifen auf die Vorschriften, solange sie keine Konsequenzen fürchten müssen.“

Kuders Beobachtung konnte auch Bürgermeister Stefan Kaiser bestätigen: „Vieles, was zur normalen Kinderstube gehört, zählt für manche Zeitgenossen nicht mehr.“ Er habe bereits auch die Sicherheitskräfte angewiesen, ein Augenmerk auf Verstöße in Sachen Hundekot zu richten. Wichtig sei es, die Personalien festzustellen und wenn das nicht möglich sei, die Polizei zu alarmieren, um einen Bußgeldbescheid ausstellen zu können.

„Das alles hört sich zwar einfach an, ist aber nicht so einfach umzusetzen“, so der Bürgermeister. Auch Gemeinderat Franz Brüstle (FWV) forderte richtiges Durchgreifen: „Wir müssen das konsequent durchziehen und ein paarmal ein Exempel statuieren, dann klappt es auch.“

Schottergärten in der Kritik

Gemeinderätin Helga Dietenberger (SPD) bemängelte erneut die Praxis vieler Hausbesitzer, Schottergärten vor ihrer Haustüre anzulegen. „Eigentlich müsste das ja inzwischen jeder mitbekommen haben, dass wir, auch in Hinblick auf den Klimawandel, keine Steinwüsten wollen.“ Da solle doch die Gemeinde tätig werden und die Hauseigentümer persönlich ansprechen oder anschreiben. „Das ist uns auch ein Dorn im Auge“, so Baumamtsleiter Rainer Fechtig, „aber wir können nur an die Vernunft der Bürger appellieren“, eine rechtliche Handhabe gäbe es nicht, „das wurde erst in den Vorschriften für die neuen Baugebiete verbindlich geregelt“.

Ramona Buckel (FWV) sprach den Zustand der Waldwege mit teils hohen Schotterbelägen in den Kurvenbereichen an. Das könne für Radfahrer zum Problem werden. Rainer Fechtig: „Das haben wir bewusst so angelegt, damit das Wasser schneller abfließen kann und eine Ausspülung verhindert wird“.

Abfalleimer am Kletterfelsen

Eine zweite Frage bezog sich auf das Fehlen eines Abfalleimers am Kletterfelsen. Dazu stellte Bürgermeister Stefan Kaiser klar: „Das geht die Gemeinde nichts an, das liegt außerhalb unseres Aufgabenbereiches, das müssen die Kletterer selbst regeln.“ Günter Kaiser (CDU) ergänzte: „Echte Kletterer sind zugleich auch Naturfreunde, und die halten sich an die Regeln.“

Aus den Reihen der Besucher wurde eine Frage zur Belüftung der Schulcontainer, die demnächst aufgestellt werden sollen. Das sei in Corona-Zeiten doch sicher ein wichtiger Aspekt. Dazu Rainer Fechtig: Die Belüftung erfolge über die breiten Fensterfronten, eine zusätzliche Belüftung einzubauen, das würde den Kostenrahmen sprengen.