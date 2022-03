von Manfred Dinort

Im Albbrucker Ortsteil Schachen gibt es ein denkmalgeschütztes Hotzenhaus. Jetzt stellte der Besitzer einen Antrag zur Sanierung und zum Ausbau des Gebäudes, um sechs Wohnungen zu schaffen. Ziel sei es im Wesentlichen, so Ortsbaumeister Rolf Jehle in der Sitzung des Technischen Ausschusses, das historische Gebäude zu erhalten und dies mit den Anforderungen und Wünschen des modernen Wohnens zu vereinen, unter Wahrung der denkmalpflegerischen Aspekte. Zugleich wurde ein Antrag auf Abweichung bezüglich der Fenstergröße und der Mindestraumhöhe gestellt. Der Ausschuss stimmte dem Bauvorhaben zu.

In eigener Sache stellte die Gemeinde einen Antrag zum Neubau eines Wasserbehälters zur Wasserversorgung in Schachen, Bühlweg 44, in Nachbarschaft der Gemeindehalle. Die beiden

bestehenden Behälter werden abgerissen, der Neubau erhält zwei Kammern mit einem Fassungsvermögen von jeweils 250 Kubikmetern. Auf die Anfrage von Franz Brüstle, ob auch eine PV-Anlage in Frage käme, stellte Bürgermeister Stefan Kaiser klar: „Das ist in unserer Gemeinde längst auf allen öffentlichen Gebäuden Standard.“