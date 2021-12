von Manfred Dinort

Mit herzlichen Worten verabschiedete Bürgermeister Stefan Kaiser Gemeinderätin Helga Dietenberger, die aus persönlichen Gründen ihr Amt gekündigt hatte. „Das ist etwas, was ich sehr ungern tue“, so der Bürgermeister, „denn ich bedaure zutiefst, dass Du aufhörst und heute zum letzten Mal zu unserer Sitzung gekommen bist.“ Für Helga Dietenberger habe immer der Mensch im Vordergrund gestanden.

„Du bist eine ausgleichende Persönlichkeit gewesen, immer sehr ruhig, sehr sachlich, ohne aus der eigenen Meinung ein Hehl zu machen.“ Er habe sie als zuverlässige Kollegin und Mitstreiterin kennen und schätzen gelernt. „Was Du gesagt hast, dazu bist Du auch gestanden. Danke für unser freundschaftliches Miteinander.“

Helga Dietenberger wurde am 24. Oktober 1999 zum ersten Mal in den Gemeinderat gewählt, dem sie seither ohne Unterbrechung angehörte. Dabei absolvierte sie rund 540 Sitzung und habe dabei, so rechnete Stefan Kaiser vor, an 3200 Beschlüssen mitgewirkt.

Als Anerkennung erhielt sie 2019 eine Auszeichnung vom Städte- und Gemeindetag Baden-Württemberg. Zuvor hatte sich der Gemeinderat von seinen Plätzen erhoben, zum Gedenken an ihren Mann, Manfred Dietenberger, der kürzlich an Corona verstorben war.