von Doris Dehmel

Bereits am Tag 4 nach dem schrecklichen Ereignis machte sich der „Heizer“ auf den Weg, um sich dort einzusetzen, wo seine helfenden Hände gebraucht werden. Nach seiner Rückkehr daheim fasste er den Entschluss, spontane und längerfristige Unterstützung zusammenzuführen. So hatte er über finanzielle und materielle Spenden gesammelt und andere angeregt, sich in die Hilfe einzuklinken.

„In einer Situation in dem es keine Nachbarn gibt, die helfen können, weil sie alle selbst von dem Unglück betroffen sind, muss einfach Hilfe von außen kommen“, so Thomas Tröndle. Und diese hat er in einem Maße organisiert, die auch seine eigenen Erwartungen übertroffen haben.

Heizer Thomas Tröndle (Mitte), H.P. (Hans Peter Ebner) (links) aus Birkingen und Armin Ebner aus Oberalpfen wissen, wie wichtig spontane Hilfe ist, aber auch wie notwendig es ist, alles zu versuchen um den Menschen Mut zu machen und Zuversicht zu vermitteln. | Bild: privat

Dass Menschen in einer derartigen Notlage leben müssen, die größer ist, als sich in Worte fassen lasse, sorge immer wieder bei Helfern wie Betroffenen für Tränen in den Augen. Während die bei der Firma Morath in Birndorf eingelagerten Sachspenden, einfach alles was notwendig ist um zumindest eine einfache Infrastruktur aufzubauen, von der Spedition Eckert in Albbruck ins Katastrophengebiet gefahren wurden, machte sich Thomas Tröndle mit seinen Kollegen Armin Ebner aus Oberalpfen und Hans Peter Ebner aus Birkingen erneut auf den Weg zum emotional wie auch körperlich anstrengenden Hilfseinsatz.

Stundenlang wurde gespitzt und geschaufelt um einen Estrichboden zu entfernen. „Die noch erhaltenswerten Häuser gleichen Rohbauten ohne Fenster“, so der „Heizer“. Er, der auf seinen vorgesehenen Mallorca-Urlaub verzichtet wird in drei Wochen wieder mit einigen Kollegen vor Ort sein.

Jetzt hat er bereits die notwendigen Arbeiten ausgemessen, damit mit Unterstützung der Firma Energiespartechnik Hierholzer aus Buch, Adler aus Bad Säckingen und Haustechnik Tröndle in Waldshut und Elektro Buck aus Albbruck verschiedene Heizungen eingebaut werden können. „Konkurrenzdenken ist jetzt außen vor“, so der Initiator der gemeinsamen Aktion. Es gelte nur rasch und so effizient wie möglich den Menschen zu helfen.

Die jetzt im Arbeitseinsatz engagierten Helfer sind überzeugt, dass noch unübersehbar lange Zeit die Unterstützung durch aktive und passive Freiwillige notwendig sein wird. Motiviert durch einen „Reifenflicker“, der den ganzen Tag die Strecke befahre um Reifen zu wechseln, die in großem Ausmaß auf dem Gelände beschädigt werden, Privatpersonen, die für die Verpflegung der Helfer und Anwohner sorgen oder einen mobilen Friseurdienst, der für die Menschen da ist, die speziell auch unter der fehlenden Körperpflege leiden, heißt es für alle sich weiter zu engagieren und noch Mitstreiter zu gewinnen.