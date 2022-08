von Doris Dehmel

Da war Thomas „Heizer“ Tröndle total überrascht. Der selbstständige Handwerker aus dem Albbrucker Ortsteil Buch ist zur Nominierungsveranstaltung des vom Land Baden-Württemberg verliehenen Mittelstandspreises für soziale Verantwortung eingeladen worden. Der Einzelkämpfer im Heizungs- und Sanitärbereich war in der Kategorie bis 20 Mitarbeiter nominiert. Umso mehr freute sich Tröndle, dass sein Engagement zur Hilfe und Unterstützung für die Menschen im Ahrtal honoriert wurde. Für „Heizer“ war die Begegnung mit Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut ein besonderes Erlebnis.

Kurz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hatte Tröndle sich entschlossen, sich dort einzusetzen, wo die Not besonders groß war (wir berichteten). Zunächst alleine und später mit Kollegen fuhr der Handwerker in das Katastrophengebiet. Waren es anfangs Einsätze in Schlamm und Dreck um die Hinterlassenschaften der Flut aus den Häusern zu beseitigen, so wurden später in mehreren Häusern Heizungen eingebaut.

„Heizer“ empfindet die ihm entgegengebrachte Würdigung nicht ausschließlich als Folge seines persönlichen Engagements. „Ohne die Unterstützung vieler Spender und die tatkräftige Mithilfe vieler Kollegen wäre vieles nicht möglich gewesen, versicherte der Gründer des Spendenvereins Black Angels. Dieser bietet bis heute immer wieder Hilfe im Ahrtal.