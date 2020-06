von Doris Dehmel

Bei der Hauptversammlung der Sedus Stoll AG wurde der Wirtschaftsingenieur Heinz Gerteiser neu in den Aufsichtsrat gewählt. Er tritt die Nachfolge von Alfried Ederhof an, der sich altersbedingt zurückzog. Der in Albbruck-Schachen wohnende 60-jährige Unternehmensberater Heinz Gerteiser verfügt nach Mitteilung des Unternehmens über einschlägige Erfahrungen im Bereich der Automatisierungstechnik, die er in verschiedenen Funktionen und leitenden Positionen während seiner 26-jährigen Zugehörigkeit zum ABB-Konzern sammelte. Seinen beruflichen Werdegang startete Gerteiser bei Daimler Benz. Er wechselte dann zu ABB Schweiz, wo er 13 Jahre im Motorenwerk in Birr beschäftigt war, die letzten sieben Jahre davon als Leiter. 2002 folgte der Wechsel zu ABB Robotics, dabei war er zuletzt in der Züricher Zentrale tätig mit weltweiter Verantwortung für das Produktmanagement. Gerteiser ist seit mehr als 25 Jahren in seiner Heimatgemeinde ehrenamtlich engagiert, wofür er 2013 die Ehrenadel des Landes erhielt.