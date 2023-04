Hedwig Strittmatter in Albbruck feierte dieser Tage ihren 93. Geburtstag. Hierzu erreichten sie viele guten Wünsche. Bürgermeisterstellvertreter Günter Kaiser überbrachte die Grüße der Gemeinde. Stets ist die Jubilarin ihrem Heimatort treu geblieben. Nach ihrer Volkschulzeit in Alb und Kiesenbach absolvierte sie in der ehemaligen Firma „Jasmin“ in Laufenburg eine Lehre zur Weißnäherin. 1953 ging die Jubilarin den Bund der Ehe mit Othmar Strittmatter aus Rüßwihl ein. Das Paar bekam eine Tochter und über die Jahre vergrößerte sich die Familie weiter um eine Enkelin. In Kürze wird ein Urenkelkind erwartet. Beinahe 40 Jahre war Hedwig Strittmatter in der Albbrucker Papierfabrik beschäftigt. Zunächst im Papiersaal, später war sie eine wertvolle Kraft im Musterzimmer. Seit 18 Jahren ist die Jubilarin verwitwet. Die Jubilarin, die ihren Haushalt noch größtenteils selbst erledigen kann, erinnert sich gerne an die Zeit, als sie aktiv dem DRK-Küchenteam in Albbruck angehörte und sie hilfsbedürftigen Nachbarn ihre helfende Hand reichen konnte.

Ja zur Änderung Bebauungsplan

Luttingen (her) Der Ortschaftsrat Luttingen hatte in seiner Sitzung am Mittwochabend unter anderem die Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Fahrrad+Fitness-Center Rütte-West zu verhandeln. Es referierten die stellvertretende Bauamtsleiterin Ramona Bartsch von der Stadtverwaltung und der Städteplaner Till Oliver Fleischer. Durch das Einbeziehen der 300 Quadratmeter großen Indoor-Teststrecke in die Verkaufsfläche stieg diese auf 1050 Quadratmeter an, sodass die maximal erlaubte Verkaufsfläche von 750 Quadratmetern überschritten wurde. Da real jedoch nur sechs Prozent der Verkaufsfläche für den Verkauf von Artikeln verwendet werden, die auch im Laufenpark zum Verkauf angeboten werden, waren sich die beiden Referenten darin einig, dass der Antrag seitens der Baubehörde genehmigt werden kann. Auch in der Aufstockung des Parkdecks zur Schaffung von 32 weiteren Parkplätzen, die in den Stoßzeiten am Wochenende für das Fitness-Studio benötigt werden, sahen die Referenten baurechtlich keinerlei Problem. Der Ortschaftsrat stimmte daher der Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zu.