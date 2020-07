von (raf)

Die 28-jährige war gegen 18:15 Uhr nach Hause gekommen. Noch auf dem Parkplatz vor dem Haus wurde sie von einem 49-jährigen Nachbarn mit Faustschlägen angegriffen. Wie die Polizei weiter angibt, eilte die Mutter der jungen Frau mit einem Messer in der Hand zur Hilfe und wurde in einem Handgemenge selbst leicht verletzt. Der Grund für die Attacke des Nachbarn dürfte ein Polizeieinsatz am Mittag im Garten des 49-Jährigen gewesen sein. Die Beamten kassierten nach einem Hinweis sieben Hanfpflanzen ein. Der mutmaßliche Züchter bezichtigte die Nachbarin, ihn bei der Polizei verpfiffen zu haben. Die Ermittlungen dauern an.