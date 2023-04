Mit einem Ertrag von 97.000 Euro erzielt Albbruck 2022 ein gutes Ergebnis bei der Bewirtschaftung ihrer Waldflächen. Damit trotzte die Gemeinde dem Waldsterben der vergangenen Jahre, das durch die zunehmende Trockenheit und den starken Käferbefall verursacht wurde. „Das gute Ergebnis zeigt“, so sagte Bürgermeister Stefan Kaiser in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates, „dass wir mit der Gründung der Waldgemeinschaft in schwierigen Zeiten den richtigen Weg eingeschlagen haben.“

In der Sitzung zu Gast waren Kreisforstmeister Markus Rothmund und Revierförster Wolfgang Walz. Wichtig sei es gewesen, stellten die beiden Forstbeamten fest, die günstigsten Termine für den Holzeinschlag und den Holzverkauf auszusuchen. Nicht immer sei der Holzmarkt in der Lage gewesen, die eingeschlagenen Mengen aufzunehmen. Die im Wald stehen gelassenen Bäume hätten zu einem künstlichen Mangel beigetragen, der für einen Anstieg der Preise gesorgt hätte. So konnte ein hohes Betriebsergebnis durch zeitweilig massiv gestiegene Holzpreise erzielt werden. „Wir haben die Situation und die Zeiträume optimal genutzt“, resümierte Revierförster Wolfgang Walz.

Auch in diesem Jahr werde man wieder schwarze Zahlen im Gemeindewald schreiben. Damit werde, so bestätigte auch Stefan Kaiser, ein wichtiger Beitrag zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde geleistet. Markus Rothmund verwies auf die Förderprogramme von Bund und Land, mit dem Ziel, durch die Ausgabe von Ökopunkten eine dem Klimawandel angepasste Waldbewirtschaftung zu fördern. Dabei müssten zwölf Kriterien erfüllt werden, darunter die Naturverjüngung, der Einsatz von standorttypischen Baumarten, die Förderung einer natürlichen Waldentwicklung, die Baumdiversität und der Verzicht auf Kahlschläge.

Gemeinderat Claus Schlachter (CDU) beklagte den hohen bürokratischen Aufwand, um in den Genuss von Fördermitteln zu gelangen. „Mit der Gründung der Waldgemeinschaft sind wir einen wichtigen Schritt gegangen, um eine ordentliche Waldbewirtschaftung zu ermöglichen“, stellte Stefan Kaiser fest. Die Mitgliedschaft in der Gemeinschaft sei eine wichtige Alternative für die Waldbesitzer, „die nicht mehr wollen oder nicht mehr können“. Wolfgang Walz: „Die Kleinstrukturen in den Privatwäldern passen nicht mehr in unsere Zeit, sie erschweren oder verhindern eine sinnvolle Bewirtschaftung.“ Markus Rothmund: „Der Wald ist ein Spiegel des Eigentümers.“ In den Staatswäldern, die regelmäßig durchforstet würden, sei der Holzeinschlag dreimal so hoch wie in den Privatwäldern.

In der Waldgemeinschaft Albbruck wurden 2022 rund 1000 Festmeter eingeschlagen, die Kasse sei gut gefüllt, „Geld, mit dem wir wirtschaften und aufforsten können“. Im Plan 2023 ist ein Einschlag von „nur“ 300 bis 400 Festmetern vorgesehen. Alle drei Jahre werde auch ein Verbissgutachten erstellt, um die Verbiss-Schäden bei Jungpflanzen im Blick zu haben, die alljährlich durch das Rehwild verursacht werden. Wichtig sei, so Wolfgang Walz, den Rehbestand einzugrenzen oder auch zusammenhängende Neuanpflanzungen einzuzäunen. Gemeinderat Stephan Marder (CDU) lobte die neuen Konzepte. „Gut, dass wir das auf den Weg gebracht haben“, sagte er.