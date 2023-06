Seit 45 Jahren laden die Birndorfer Junggesellen zum Estelbergfest ein. Bis heute hat das dreitägige Fest nicht an Anziehungskraft verloren. Zur Eröffnung der Freiluftveranstaltung suchten viele Besucher die schattigen Plätze im Festzelt oder unter Sonnenschirmen auf. Allein den Vereinsgeburtstag feierten schon mehr als 2500 Besucher am Samstagabend bis spät in die Nacht hinein. Präsident Daniel Eckert und Vorstand Raphael Berger sowie weitere 24 Junggesellen waren mit dem Festverlauf sehr zufrieden.

Freundinnen, Ehemalige und teilweise auch deren Frauen klinkten sich in die Arbeitsschichten ein, um den Gästen die Wartezeiten für die Hähnchen frisch vom Holzkohlengrill zu verkürzen. Nicht nur die Grillmeister und Heizer, die immer wieder für Nachschub sorgten, kamen über die Festtage ganz schön ins Schwitzen. Am Samstagabend sorgte die Band 64U – sixforyou einmal mehr für ausgelassene Stimmung.

Nachdem die letzten Gäste sich zurückgezogen hatten, waren die Junggesellen bereits wieder aktiv, um das Festgelände für den weiteren Festverlauf am Sonntag in der Früh wieder fortzusetzen. Für den musikalischen Frühschoppen mit abwechslungsreichem Programm sorgte das Blasorchester Albbruck unter der Leitung von Fabian Vogelbacher.