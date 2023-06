Tradition wird in Birndorf groß geschrieben, auch von den Jungen. So gehören die Junggesellen, die vor mehr als vier Jahrzehnten einen Verein gegründet haben, längst zu den Ehemaligen. Ihre Nachfolger haben die Aktivitäten weitergetragen und neue Ideen entwickelt. Nun wird von 17. bis 19. Juni „45 Jahre Junggesellen – Jubiläums-Estelbergfest“ gefeiert. Wie immer am dritten Juni-Wochenende wird der Estelbergparkplatz hoch über dem Dorf zum Festplatz. Präsident Daniel Eckert und Vorstand Raphael Berger freuen sich auf einen abwechslungsreichen und vor allem friedlichen Festverlauf.

Neben den 25 Vereinsmitgliedern und drei Anwärtern werden viele Ehemalige schichtweise im Einsatz sein. Seit einigen Jahren braucht es immer wieder weibliche Unterstützung, um dem Besucherandrang gerecht zu werden und die Gäste mit dem Angebot aus der Festwirtschaft versorgen zu können. Dabei dürften wieder die Güggele vom Holzkohlegrill der große Renner sein. Selbst in Corona-Zeiten, in denen die Feste ausfallen mussten, hatten sich die Birndorfer Junggesellen etwas einfallen lassen, damit niemand auf die Hähnchen verzichten musste. Diese gab es in gewohnter Qualität zum Mitnehmen und unter Verzicht auf das gesellige Zusammensein. Dieses steht beim Estelbergfest nun wieder im Mittelpunkt des dreitätigen Programms, zu dem wieder viele Besucher, auch von außerhalb, erwartet werden.

Am Samstag wird die Liveband 64U – Six for You ab 18 Uhr für den musikalischen Auftakt verantwortlich zeichnen. Die aus Wehr kommende Gruppe gehört seit mehr als zehn Jahren zu den musikalischen Akteuren beim Estelbergfest. Das Blasorchester Albbruck eröffnet am Sonntag ab 10.30 Uhr den Festsonntag mit einem Frühschoppenkonzert. Große Handwerkerspiele stehen am Montag ab 17 Uhr auf dem Programm. Beim Handwerkersvesper werden die Newcomer der Brassband Brassanas aus dem Südschwarzwald erstmals am Estelbergfest dabei sein und mit ihrem Brass-Klang die Bühne zum Beben bringen.