Erika Baumgartner aus Birndorf feierte ihren 92. Geburtstag. Der ältesten Einwohnerin des Albbrucker Ortsteils überbrachte Gemeinderat Claus Schlachter die Grüße der Gemeinde und Marianne Höfler gratulierte für die Pfarrei Heilig Kreuz. Drei Kinder, zehn Enkel und ein Urenkel beglückwünschten Erika Baumgartner an ihrem Ehrentag. Geboren wurde die Jubilarin 1931 in Wieladingen als Tochter von Karl und Emma Schill.

Nach der Schulzeit arbeitete sie in Textilfabriken in Bad Säckingen und Wehr ehe sie 1960 Josef Baumgartner heiratete. zwölf Jahre später verkaufte das Ehepaar ihr Anwesen in Wieladingen und zog mit den vier Kindern nach Unteralpfen. Seit 1979 ist Erika Baumgartner Witwe und zog 1997 zu ihrem Sohn nach Birndorf. Sie versorgt sich bis heute weitgehend selbständig. Ein schwerer Schicksalsschlag traf die Familie Anfang 2022 als die älteste Tochter der Jubilarin nach kurzer schwerer Krankheit verstarb. Erika Baumgartner freut sich auf den Frühling, um die Tage wieder draußen genießen zu können.