von Manfred Dinort

Länger als geplant ziehen sich die Renovierungs- und Sanierungsarbeiten im Innenbereich der Grundschule Buch hin. Hier werden in vier Klassen Kinder aus den Albbrucker Ortsteilen Birkingen, Birndorf, Buch und Unteralpfen unterrichtet. Bei einem Vor-Ort-Termin sagte Projektleiter Walter Hausin: „Wenn alles reibungslos läuft, können die Arbeiten bis zum Jahresende abgeschlossen werden.“

Für die Schüler der vier ausgelagerten Klassen bedeutet das jedoch, dass der Unterricht auch im neuen Schuljahr für weitere Monate in der Schule Unteralpfen stattfinden wird. Auch die Kosten, die ursprünglich mit 800.000 Euro kalkuliert waren, werden um 20 bis 30 Prozent höher liegen. „Da kam einiges an Maßnahmen dazu, die im Vorfeld noch nicht erkennbar waren“, so Hausin.

Mit der Planung wurde bereits 2016 begonnen, alles wurde mit der Schulleitung abgesprochen. Trotzdem gab es ein paar strittige Punkte, etwa bei den Böden. „Für mich hatten die Decken Vorrang“, so Hausin. „Jetzt wird die Schule aber beides bekommen, neue Böden und neue Decken.“

Markantes Wandrelief

Strittig war auch das markante Wandrelief im Treppenhaus, ein Lobpreis auf das traditionelle Handwerk, mit dieser Inschrift: „Nur eines beglücket zu jeder Frist: Schaffen, wofür man geschaffen ist.“ Hausin: „Die Lehrer waren dafür, das Relief zu entfernen, ich und die Gemeinde wollten es lassen, auch deshalb, weil es hieß, dass es auf einer Spende basiert.“

Unterschiedliche Vorstellungen gab es auch bei der farblichen Gestaltung der Klassenzimmer. „Die Schulleitung wollte möglichst helle Räume, wir dagegen befürworten leichte farbliche Akzente auf der Frontseite in Verbindung mit der Tafel“, so Hausin. „Denn die Schüler brauchen einen Blickfang.“

Umstritten ist das Relief im Treppenhaus, das nicht mehr den pädagogischen Grundsätzen unserer Zeit entspricht. Projektleiter Walter Hausin setzt sich für den Erhalt des markanten Wandbildes ein. | Bild: Manfred Dinort

Verkleinert wird das Lehrerzimmer im Erdgeschoss, um künftig ein Besprechungszimmer bieten zu können. Auf der Nordseite gibt es einen kleinen Anbau über beide Etagen, etwa vier auf vier Meter groß. Dadurch entsteht im Obergeschoss ein kleiner Individualraum zum selbständigen Arbeiten, im Untergeschoss wird eine Putzkammer eingerichtet. Hausin: „Bisher wurde das Putzzeug in der Küche aufbewahrt, das war für mich nicht länger akzeptabel.“

Die Küche bleibt erhalten, darauf habe die Schulleitung großen Wert gelegt. Im Obergeschoss sind Büro und vier Klassenzimmer, im Untergeschoss befinden sich ein weiteres Klassenzimmer und der PC-Raum. Auf der Westseite bleibt der großzügige Werkraum in der jetzigen Form erhalten, wo auch das jährliche Kerzenziehen der Volkshochschule stattfindet. Die früheren Fachräume werden künftig als Aula genutzt. Sie soll auch in Zukunft den Vereinen für Probezwecke zur Verfügung stehen.

Die Schule Die Schule Buch wurde 1962 erbaut. 2010 wurde eine Außenrenovierung durchgeführt. Gegenwärtig wird der Innenbereich renoviert, Kosten liegen höher als geplant (800.000 Euro). Die vier Grundschulklassen wurden für die Dauer der Bauarbeiten in die Schule Unteralpfen ausgelagert.

Im EDV-Bereich wird das detailliert ausgearbeitete Konzept der Schule umgesetzt. Komplett erneuert werden die Heizung, die Sanitärbereiche und die Elektrik. Die Klassenzimmer bekommen eine Be- und Entlüftung. Auch ein Brandschutzgutachten wurde erstellt. Zur Umsetzung werden die Flure mit neuen, feuerfesten Akustikdecken ausgestattet. Außerdem wird mit einem zweiten Rettungsweg und einer weiteren Außentüre den Vorgaben Rechnung getragen. In den hinteren Flurbereichen werden Brandschutztüren eingebaut, „damit nicht gleich alle Gebäudeteile betroffen sind, falls es einmal brennen sollte“, so Hausin.