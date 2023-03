Der langjährige ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Albbruck, Gernot Strohm, feierte seinen 80. Geburtstag. Sehr groß war die Schar der Gratulanten, die über mehrere Tage verteilt dem Jubilar ihre Aufwartung machten. Neben allen guten Wünschen der Familie erreichten den Jubilar Grüße von Freunden, Wegbegleitern, Jagdkollegen, die zur Freude der weiteren Gäste mit einem Ständchen die Geburtstagsfeier bereicherten, und von Vereinsvertretern.

Gemeinderäte, die bereits mit Gernot Strohm in der Ratsrunde saßen, begleiteten seinen Nachfolger Stefan Kaiser beim Besuch des Jubilars zum 80. Geburtstag. Als Gernot Strohm nach der Gemeindereform 1975 in sein Amt gewählt wurde, war er einer der jüngsten Bürgermeister. In seiner Amtszeit war ihm die Integration der fünf Ortsteile, von denen Schachen und Birndorf bereits eingemeindet waren, zur Gesamtgemeinde ganz wichtig.

In der Ära Strohm hat sich Albbruck entscheidend weiter entwickelt. Während der während Jahrzehnten herbeigeführten Entscheidungen im Gemeinderat wurden Projekte verwirklicht, die weitere Generationen überdauern. Der Hauptschulneubau und der Bau des Kindergartens Alb zählten damals ebenso zu Großprojekten wie Jahre später der Bau des Albbrucker Freibades.

Entscheidende Veränderungen im Ortsbild brachte der Verzicht der Bahn auf die schienengleichen Bahnübergänge. Was niemand bis dahin geglaubt hatte, konnte Gernot Strohm auf dem Verhandlungsweg mit der Bahn erreichen: Die alte Landstraße wurde verlegt und die Bahnunterführung an der Albtal-Straße ist heute noch das südliche Eingangstor in die Gemeinde. Zur Erschließung des Gewerbegebietes war eine weitere Eisenbahnbrücke gebaut worden.

Gernot Strohm war auch Ideengeber für den Start und die ersten Maßnahmen der Ortskernsanierung. Die erste betreute Wohnanlage entstand während seiner Amtszeit. Bis heute beispielgebend war die Übernahme der Patenschaft mit der Beschützenden Werkstatt in Gurtweil. Auch das Albbrucker Dorffest geht auf die Initiative von Gernot Strohm zurück, der viele Jahre auch Mitglied im Kreistag war. Als er nach 32 Jahren in den Ruhestand trat, hatte er sich weiter ehrenamtlich engagiert. Nach dem er nach über zehn Jahren den Vorsitz des Kreisseniorenrates abgab, wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt.