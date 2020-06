von sk

Nach der durch die Corona-Pandemie erzwungenen Pause feiert die evangelische Kirchengemeinde am kommenden Sonntag, 21. Juni, 10.30 Uhr, in der Christuskirche in Albbruck erstmals wieder einen Gottesdienst. Er ist auf 30 Minuten begrenzt, und zum Schutz aller Teilnehmer wird auf Gesang verzichtet.

Albbruck Gemeindebücherei öffnet wieder, doch die Besucher müssen eine Mundschutzmaske tragen Das könnte Sie auch interessieren

Die Landeskirche gibt einen Abstand von zwei Metern zwischen den Gottesdienstbesuchern vor. Die Empore muss geschlossen bleiben. Dadurch können maximal 20 Einzelpersonen oder 17 Einzelpersonen und drei Paare teilnehmen, wobei beide Personen eines jeden Paars gemeinsam in einem Haushalt leben müssen.

Anmeldung bis 20. Juni

Wer am Gottesdienst teilnehmen möchte, muss sich bis spätestens Samstag, 20. Juni, 18 Uhr, bei Pfarrerin Heidrun Moser (07753/21 36), anmelden. Alle Gottesdienst-Besucher werden gebeten, sich die Hände beim Betreten der Kirche zu desinfizieren. Am Eingang der Kirche steht hierzu ein Desinfektionsmittel-Spender bereit. Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes wird den Besuchern empfohlen.

Abstand von zwei Metern

Das Verlassen der Kirche erfolgt einzeln nach persönlicher Aufforderung durch den Kirchenältesten und mit einem Abstand von zwei Metern zu anderen Personen durch das Hauptportal des Gotteshauses. Auf dem Vorplatz der Kirche gilt das staatliche Abstandsgebot von 1,5 Metern.

In diesem Rahmen sind nun Tauffeiern in separaten Gottesdiensten wieder möglich. Für alle, die ein Hörgerät tragen, gibt es eine erfreuliche Neuigkeit: Es wurde eine Induktionsschleife in der Kirche eingebaut, die das Zuhören erleichtern wird.

In der Hauskapelle in Görwihl können wegen der Abstandsregeln bis auf Weiteres keine Gottesdienste stattfinden. Auch alle Gruppen und sonstige Veranstaltungen der Kirchengemeinde in Görwihl und Albbruck ruhen.